SURVİVOR MURAT EKEN kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken kaç yaşında, evli mi? İşte dizileri ve filmleri...

Murat Eken, 2006 yılından beri çeşitli dizi, film projeleriyle ekran önüne geldi. Şimdi de Survivor 2023 sezonunda parkurda yarışacak. Peki Survivor Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken kaç yaşında, evli mi? Murat Eken, oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir. İşte Murat Eken'in dizileri ve filmleri...
7 Ağustos 1980 İstanbul doğumlu Murat Eken 42 yaşındadır. 2016-2020 yılları arasında Gizem Önen ile evli kaldı.
Koç Özel Lisesi'ni bitirdi. New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim aldı.
2007 Kutsal Damacana - Sarp
2009 Neşeli Hayat - Nihat
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar
2016 Müthiş Bir Film - Vahi
Yakında Ben de Seni Görüyorum - Baba
2006 Bir Demet Tiyatro
2006 Hatırla Sevgili
2007 Ertelenmiş Hayatlar
2008 Sınıf
2008 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Çeşitli roller/Senarist
2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer - Serhat
2012 Düşman Kardeşler - Ahmet
2013 Salih Kuşu - Somuray
2013 Galip Derviş - Niyazi Durna
2014 Kadim Dostum
2015 Eğlendirme Dairesi
2023 Survivor 2023 - Yarışmacı
2012 Yenilmezler Clint Barton (Hawkeye)
2015 Yenilmezler: Ultron Çağı Clint Barton (Hawkeye)
2016 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
2019 Avengers: Endgame Jeremy Renner