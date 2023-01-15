SURVİVOR MURAT EKEN kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken kaç yaşında, evli mi? İşte dizileri ve filmleri...

Murat Eken, 2006 yılından beri çeşitli dizi, film projeleriyle ekran önüne geldi. Şimdi de Survivor 2023 sezonunda parkurda yarışacak. Peki Survivor Murat Eken kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Murat Eken kaç yaşında, evli mi? Murat Eken, oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir. İşte Murat Eken'in dizileri ve filmleri...

MURAT EKEN KİMDİR?

7 Ağustos 1980 İstanbul doğumlu Murat Eken 42 yaşındadır. 2016-2020 yılları arasında Gizem Önen ile evli kaldı.

Koç Özel Lisesi'ni bitirdi. New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim aldı.

MURAT EKEN FİLMLERİ

2007 Kutsal Damacana - Sarp

2009 Neşeli Hayat - Nihat

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar

2016 Müthiş Bir Film - Vahi

Yakında Ben de Seni Görüyorum - Baba

MURAT EKEN DİZİLERİ

2006 Bir Demet Tiyatro

2006 Hatırla Sevgili

2007 Ertelenmiş Hayatlar

2008 Sınıf

2008 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Çeşitli roller/Senarist

2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer - Serhat

2012 Düşman Kardeşler - Ahmet

2013 Salih Kuşu - Somuray

2013 Galip Derviş - Niyazi Durna

2014 Kadim Dostum

2015 Eğlendirme Dairesi

2023 Survivor 2023 - Yarışmacı

MURAT EKEN SESLENDİRME

2012 Yenilmezler Clint Barton (Hawkeye)

2015 Yenilmezler: Ultron Çağı Clint Barton (Hawkeye)

2016 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

2019 Avengers: Endgame Jeremy Renner



