Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor 2018'de gönüllüler takımından Nagihan Karadere, sosyal medya üzerinden reklam aldığı yönündeki söylentilere sert tepki gösterdi.

SURVIVOR NAGİHAN ÇILDIRDI

Nagihan Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben sağda solda bir şeyler duyuyorum ama gülüp geçtim ama baktım ki ciddiye alınmış. Benim bir sponsorum yok. SMS sponsoru nedir ya. Siz gerçekten hazımsızlığınızı neye bağlayacağınızı şaşırmışsınız. Benim destekçilerim sadece değerli halkımız oldu kabullenin hazmedin artık. Hazımsızlara zavallılara tek cevabım" diyerek söylentilere tepkisini dile getirdi.

