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Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere Survivor'dan elendi mi?

25.06.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, 24 Haziran akşamında Hikemt Tuğsuz ve Ayşe Yüksel ile yer aldığı eleme potasında Survivor'a veda eden kişi oldu. Böylelikle Nagihan Karadere hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Survivor Nagihan Karadere kimdir? İşte ayrıntılar...

Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere Survivor'dan elendi mi?

Ada yaşantısı ve parkur performansıyla, diğer sezonlarda olduğu gibi Survivor All Star 2022'de de en çok dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Nagihan Karadere, 24 Haziran akşamında elendi. Peki Survivor Nagihan Karadere kimdir? İşte ayrıntılar...

Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu?

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere 37 yaşındadır. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

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survivor Nagihan Karadere
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