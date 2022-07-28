Survivor Nagihan Karadere mayolu pozlarıyla parmak ısırttı! Fiziği gençlere taş çıkardı...

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran başarılı sporcu Nagihan Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin nefesini kesti. Çıktığı tatilden mayosuyla pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, fiziğiyle adeta olay yarattı.
717 bin Instagram takipçili hesabından tatil pozlarını paylaşan Nagihan Karadere, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Çocuğuyla çıktığı tatilden mayolu pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle büyüledi.
Diri ve düzgün vücuduyla fit görüntüsünü sergileyen Karadere'nin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Takipçilerinden bazıları başarılı sporcunun paylaşımlarına, "Taş gibisin" ve "Yaktın buraları" gibisinden yorumlarda bulundu.
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