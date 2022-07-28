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Survivor Nagihan Karadere mayolu pozlarıyla parmak ısırttı! Fiziği gençlere taş çıkardı...

28.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla bu seneye damga vuran başarılı isim Nagihan Karadere, Survivor sonrasında çıktığı tatilden pozlarını paylaştı. Güzel yarışmacı mayolu pozlarıyla takipçilerini adeta büyüledi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Karadere, fiziğiyle gençlere taş çıkardı.

Survivor Nagihan Karadere mayolu pozlarıyla parmak ısırttı! Fiziği gençlere taş çıkardı...

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran başarılı sporcu Nagihan Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin nefesini kesti. Çıktığı tatilden mayosuyla pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, fiziğiyle adeta olay yarattı.

MAYOLU POZLARI GÖZ KAMAŞTIRDI

717 bin Instagram takipçili hesabından tatil pozlarını paylaşan Nagihan Karadere, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Çocuğuyla çıktığı tatilden mayolu pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle büyüledi.

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Diri ve düzgün vücuduyla fit görüntüsünü sergileyen Karadere'nin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerinden bazıları başarılı sporcunun paylaşımlarına, "Taş gibisin" ve "Yaktın buraları" gibisinden yorumlarda bulundu.

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survivor Nagihan Karadere Instagram survivor nagihan
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