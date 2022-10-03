Survivor Nagihan Karadere'nin derin yırtmacına yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

Survivor'la tanınırlığını arttıran milli atlet Nagihan Karadere, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla adından söz ettirdi. Nagihan Karadere'nin iddialı stiline, ünlü isimlerden yorum yağdı. Turabi Çamkıran, Demet Akalın ve İlayda Şeker gibi isimler, Karadere'ye övgü dolu yorumlarda bulunurken, Karadere'nin takipçileri de ''Bu çekicilik halis mi?'' ve ''Kraliçe gibi'' tarzında yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

SURVİVOR İSYANI

Survivor All Star 2021 sezonunu Nisa Bölükbaşı'nın kazanmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Nagihan Karadere, yarışmanın final gecesine katılmama kararı almıştı.

Karadere, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hak etmediğini ''Kediye, aslanı boğdurdular'' sözleriyle dile getirmişti.

Survivor'da yarıştığı süreçte doping iddialarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, gözyaşları içinde iftiraya uğradığını, sporu bırakma sebebinin kesinlikle doping olmadığını söylemişti.

ESKİ SEVGİLİ İTİRAFI

Özel yaşamıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden Karadere, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında yaptığı itiraflarla şaşkına çevirmişti. Eski sevgilisi hakkında konuşan Karadere, ''Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

37 yaşındaki milli atlet, Instagram hesabından paylaştığı iddialı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.



