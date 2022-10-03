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Survivor Nagihan Karadere'nin derin yırtmacına yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

03.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Survivor All Star sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla dikkat çeken bir isimdi. En güçlü yarışmacılar arasında yer alan Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı'nın finalist olmasına öfkelenip All Star'ın final gecesine katılmamıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Nagihan Karadere, Instagram hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Survivor Nagihan Karadere'nin derin yırtmacına yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

Survivor'la tanınırlığını arttıran milli atlet Nagihan Karadere, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla adından söz ettirdi. Nagihan Karadere'nin iddialı stiline, ünlü isimlerden yorum yağdı. Turabi Çamkıran, Demet Akalın ve İlayda Şeker gibi isimler, Karadere'ye övgü dolu yorumlarda bulunurken, Karadere'nin takipçileri de ''Bu çekicilik halis mi?'' ve ''Kraliçe gibi'' tarzında yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Survivor Nagihan Karadere derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

SURVİVOR İSYANI

Survivor All Star 2021 sezonunu Nisa Bölükbaşı'nın kazanmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Nagihan Karadere, yarışmanın final gecesine katılmama kararı almıştı.

Karadere, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hak etmediğini ''Kediye, aslanı boğdurdular'' sözleriyle dile getirmişti.

Survivor Nagihan Karadere derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

Survivor'da yarıştığı süreçte doping iddialarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, gözyaşları içinde iftiraya uğradığını, sporu bırakma sebebinin kesinlikle doping olmadığını söylemişti.

Survivor Nagihan Karadere derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

ESKİ SEVGİLİ İTİRAFI

Özel yaşamıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden Karadere, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında yaptığı itiraflarla şaşkına çevirmişti. Eski sevgilisi hakkında konuşan Karadere, ''Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Nagihan Karadere derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

37 yaşındaki milli atlet, Instagram hesabından paylaştığı iddialı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Survivor Nagihan Karadere derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

Survivor Nagihan Karadere derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

Survivor Nagihan Karadere'nin derin yırtmaçına yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'

Survivor Nagihan Karadere'nin derin yırtmaçına yorum yağdı! 'Bu çekicilik halis mi?'


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survivor Acun Ilıcalı Nagihan Karadere stil yaşında ele gecesi
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