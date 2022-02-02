MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nagihan neden yok? Nagihan Karadere ayrıldı mı? Nagihan Karadere kimdir?

Survivor Nagihan neden yok? Nagihan Karadere ayrıldı mı? Nagihan Karadere kimdir?

02.02.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere oyunda yer almadı. Bunun ardından seyirciler, "Survivor Nagihan neden yok?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Nagihan Karadere'nin oyunda neden yer almadığını, Survivor sunucusu Murat Ceylan açıkladı. İşte merak edilenler...

Survivor Nagihan neden yok? Nagihan Karadere ayrıldı mı? Nagihan Karadere kimdir?

Survivor'a performansı ile damga vurmuş kadın yarışmacılardan biri olan Nagihan Karadere 2016 ve 2018'de Survivor'a katılmıştı. Survivor macerasına bu yıl All Star ile devam eden Karadere 2018'deki Survivor All Star'da finale kadar giderek 2. olmuştu. Nagihan Karadere'nin parkurda neden yarışmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR NAGİHAN NEDEN YOK?

Nagihan Karadere, başına gelen sakatlık sonucu Survivor'un 2 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışmayacak.

Survivor Nagihan neden yok? Nagihan Karadere ayrıldı mı? Nagihan Karadere kimdir?

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere 38 yaşındadır. ürk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Karadere'nin 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. Karadere Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yer aldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de yapılan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya aldı. Spor kariyeri boyunca birçok başarı elde eden Karadere, Survivor programındaki arkadaşlık ilişkileri ve sergilediği performans ile geniş kitleler tarafından tanınan isim haline geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz aşk! "Çok yakışıyorlar" diyerek duyurduSürpriz aşk! "Çok yakışıyorlar" diyerek duyurdu
Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?
Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştıDoğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!

Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!

Canlı yayında gösterdi! Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....

Canlı yayında gösterdi! Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....

Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar...

Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar...

7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"

7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"

''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''

''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''

İlginizi Çekebilir

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.