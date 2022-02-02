Survivor Nagihan neden yok? Nagihan Karadere ayrıldı mı? Nagihan Karadere kimdir?

Survivor'a performansı ile damga vurmuş kadın yarışmacılardan biri olan Nagihan Karadere 2016 ve 2018'de Survivor'a katılmıştı. Survivor macerasına bu yıl All Star ile devam eden Karadere 2018'deki Survivor All Star'da finale kadar giderek 2. olmuştu. Nagihan Karadere'nin parkurda neden yarışmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR NAGİHAN NEDEN YOK?

Nagihan Karadere, başına gelen sakatlık sonucu Survivor'un 2 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışmayacak.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere 38 yaşındadır. ürk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Karadere'nin 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. Karadere Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yer aldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de yapılan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya aldı. Spor kariyeri boyunca birçok başarı elde eden Karadere, Survivor programındaki arkadaşlık ilişkileri ve sergilediği performans ile geniş kitleler tarafından tanınan isim haline geldi.



