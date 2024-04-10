Survivor Nagihan ve Seda arasında olay kavga! "Gömerim seni, yolarım"

Survivor'da yaşananlar kavgalar 2024 yarışmalarına damga vuruyor. En iddialı ve gergin isimlerden Nagihan bu sefer de Seda ile kavga etti.

Survivor All Star 2024 81. bölüm tanıtımında Nagihan ile Seda arasında inanılmaz diyaloglar yaşandı.

Nagihan "Korkulu rüyanız olacağım ensenizde olacağım" diyerek gözdağı verdi. Seda ise "Ne yaparsan yap seninle mi uğraşacağız" yanıtını verdi.

Sinirlerine hakim olamayan Nagihan ise elindeki matarayı göstererek "Kafasına geçireceksin şunu görecek. Gömerim seni yolarım" diyerek bağırdı.

Seda ise "Hadi dene gel" diyerek rest çekti.



Sosyal medyada da gündem olan o anlara "Seviye yerlerde", "Bunlar nasıl sözler" yorumları geldi.







