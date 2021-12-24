Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All Star ünlüler-gönüllüler kadrosu belli oldu!

TV8’in patronu Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak Survivor 2022 All Star’ın ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

SURVİVOR 2022 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı. Her dönem ocak ve şubat aylarında başlayan Survivor’ın, bu sene de herhangi bir aksilik olmaması durumunda bu tarihlerde başlaması bekleniyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosunda şu isimler var;

Ogeday Girişken

Gökhan Keser

Hikmet Tuğsuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Ardahan Uzkanbaş

Gizem Kerimoğlu

Yasin Obuz

Sude Burcu

Berna Keklikler

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Seda Aydemir

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosunda şu isimler var;

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Mert Öcal

Furkan Kızılay

Barış Murat Yağcı

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Batuhan Karacakaya

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Elif Gören



