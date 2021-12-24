Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All Star ünlüler-gönüllüler kadrosu belli oldu!

TV8’in patronu Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak Survivor 2022 All Star’ın ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı. Her dönem ocak ve şubat aylarında başlayan Survivor’ın, bu sene de herhangi bir aksilik olmaması durumunda bu tarihlerde başlaması bekleniyor.
Survivor 2022 gönüllüler kadrosunda şu isimler var;
Ogeday Girişken
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Ardahan Uzkanbaş
Gizem Kerimoğlu
Yasin Obuz
Sude Burcu
Berna Keklikler
Nisa Bölükbaşı
Evrim Keklik
Seda Aydemir
Survivor 2022 ünlüler kadrosunda şu isimler var;
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Mert Öcal
Furkan Kızılay
Barış Murat Yağcı
Sercan Yıldırım
Aycan Yanaç
Batuhan Karacakaya
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Elif Gören
Okuyucu Yorumları 0 yorum