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Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 finalisti Milli Atlet Nefise Karatay'ın hayatı

13.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefise Karatay Survivor 2023'ün 2 finalistinden biri oldu. Özgür Tetik ile büyük finale çıkmaya hak kazanan Milli atlet vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Büyük finalde iki isimden biri Survivor 2023'ün şampiyonu olacak. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 finalisti Milli Atlet Nefise Karatay'ın hayatı...

Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 finalisti Milli Atlet Nefise Karatay'ın hayatı

Survivor Nefise Karatay 13 Haziran 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu dünyanın en zor yarışması Survivor'da şampiyon belli oluyor. Survivor'da en az oy alan isim Ertuğ oldu. Böylelikle yarı finalistler Yusuf, Nefise ve Özgür oldu. Bu isimlerden Yusuf geceye veda etti. Birinci finalist Özgür Tetik oldu. İkinci finalist ise Nefise Karatay oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç yarışmacı göz yaşlarına hakim olamadı. İşte Survivor 2023 finalisti Nefise Karatay hakkında merak edilenler...

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NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

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SURVIVOR NEFİSE'NİN PROFESYONEL KARİYERİ

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

Nefise Karatayü Survivor 2023'te yarışan isimler arasında yer aldı ve büyük finale kadar yükseldi.

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