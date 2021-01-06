Survivor Nisa Bölükbaşı , Sihirli Annem dizisine transfer oldu

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı’nın itirafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başaran Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem’in çocuk oyuncularından ara Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı. Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrollerini Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun paylaştığı EXXEN’in dizisi Sihirli Annem’in kadrosuna Survivor 2020’de yarışan Nisa Bölükbaşı dahil oldu. Survivor Nisa Bölükbaşı’nın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı.



