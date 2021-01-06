MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa Bölükbaşı , Sihirli Annem dizisine transfer oldu

Survivor Nisa Bölükbaşı , Sihirli Annem dizisine transfer oldu

06.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Nisa Bölükbaşı , Sihirli Annem dizisine transfer oldu

Sihirli Annem dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun başrolünde olduğu Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı dahil oldu.

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı’nın itirafları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan flaş itiraf!Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan flaş itiraf!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

nisa bölükbaşı

Paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başaran Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Sihirli Annem’in çocuk oyuncularından ara Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı. Yeni bir projeye imza attığının müjdesini veren Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

nisa bölükbaşı2

Başrollerini Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun paylaştığı EXXEN’in dizisi Sihirli Annem’in kadrosuna Survivor 2020’de yarışan Nisa Bölükbaşı dahil oldu. Survivor Nisa Bölükbaşı’nın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Çağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke ettiÇağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke etti
Netflix’e iki yeni İspanyol dizisi geliyorNetflix’e iki yeni İspanyol dizisi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Hande Erçel'in ev hali olay oldu!

Hande Erçel'in ev hali olay oldu!

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Kumarda milyonlar kaybetmişti... Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam

Milyonlar kaybetmişti! Şoke eden reklam

Seren Serengil hastalığı hakkında ilk kez konuştu!

Hastalığı hakkında ilk kez konuştu! Kilo almaya başlayınca...

Çağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke etti

Çağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke etti

1.3 milyon dolarlık yüzüğünü çıkardı! Kim Kardashian, Kanye West’e boşanma davası açıyor

1.3 milyon dolarlık yüzüğünü çıkardı! Beklenmeyen hareket

'Ben mehdiyim' diyerek canlı yayını karıştırdı! Kavga çıktı

'Ben mehdiyim' diyerek canlı yayını karıştırdı! Kavga çıktı

Lauren Goodger koronavirüs grip dedi! Aşıyı reddetti

Koronavirüs grip dedi! Aşıyı reddetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.