MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa kimdir? Nisa Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

Survivor Nisa kimdir? Nisa Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 01:12 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı son günlerdeki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor Nisa son olarak oyunu yapamadığını söyledi ve ağlama krizine girdi. Acun llıcalı'nın "İstemeyeni zorla tutmayız. Eleyebiliriz" sözlerine üzerine 'Nisa Survivor'dan ayrıldı mı?' sorusu akıllara geldi. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi işi yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

Survivor Nisa kimdir? Nisa Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı hem duygusallığı hem de performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ancak Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.

NİSA2

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

nisa1

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

basliksiz-2325086495e4253546a432

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Survivor Gizem kimdir?Survivor Gizem kimdir?
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor Nisa, nisa bölükbaşı, survivor nisa kimdir, survivor nisa hayat hikayesi, survivor nisa diskalifiye,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Koronavirüs salgının merkezinde 1978 can kaybı daha

Koronavirüs salgının merkezinde 1978 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

İtalya'da 14 Mart'tan bu yana ilk!

İtalya'da 14 Mart'tan bu yana ilk!

Galatasaray, Arda Turan bombasını patlatıyor!

Galatasaray, Arda Turan bombasını patlatıyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Survivor'da tepki çeken hareket!

Survivor'da tepki çeken hareket!

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Gizem kimdir? Survivor Gizem Birdan kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Survivor Gizem kimdir?

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor'da elemeye kalan isim belli oldu

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

Ayla filmi nerede çekildi?

Özgürlüğün Sesi: Bilal filmini kimler seslendirdi? O Bilal-i Habeşi kimdir? Özgürlüğün Sesi: Bilal konusu ne?

Özgürlüğün Sesi: Bilal'i kimler seslendirdi?

Kung Fu Panda filmini kimler seslendirdi? Kung Fu Panda konusu nedir?

Kung Fu Panda'yı kimler seslendirdi?

Paris'ten Sevgilerle konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle ne zaman çekildi?

Aksiyon sevenler ekran başına!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.