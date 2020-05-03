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Survivor Nisa konseyde Acun Ilıcalı'dan özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Gönüllüler takımından Survivor Nisa'ya söz veren Acun Ilıcalı Nisa'nın özür dilemesinden sonra yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Acun açıklamasında "Sana asla sinirlenmedik, kızmadık" dedi.

Survivor Nisa konseyde Acun Ilıcalı'dan özür diledi

TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı Survivor 2020'nin 64. bölüm konsey toplantısında gönüllüler takımından Survivor Nisa, gönüllüler takımından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi.

Özür dileme anına kadar yayın sırasında 2-3 dakika sessiz kalan ve herkesi şoke eden Nisa'yı Yasin cesaretlendirmeye çalıştı. Bir süre konuşmayan Nisa "Takımdan ve en çok da sizden özür diliyorum" diyerek sustu.

Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın bu sözlerinden sonra şunları söyledi: "Sen çok Türk televizyonu seyretmiyordun bence... Belki acaba diyorum yarışmacıdan on yıldır programı biliyorlar belki sen o kadar zor olacağını tahmin etmeden geldin. Ben tüm tecrübemle şöyle görüyorum: Burada zaten zor olduğunu görüp gelmeyen de var. Beklemediğin bir zorlukla karşılaştığını ve bunun da sende böyle bir etki yarattığını düşünüyorum ben. Buraya mental olarak hazır olmayıp gelmen de sorun yok benden özür dilemene de gerek yok. Ben sana asla kızmıyorum bu çok doğal bir şey. Burada anormallik görüyorum. Sen bir mücadele veriyorsun; ailenden ve arkadaşlarından destek alıyorsun. Senin yaptığın hareketlerde ne bir saygısızlık gördüm ne bir tavır gördüm. Çok zorlanmana rağmen devam etmeni takdir ediyorum. Sana asla sinirlenmedik, kızmadık. İyi şeyler ümit ediyoruz seninle ilgili... Nisa çok konuşmadı ama ben onun yerine konuşmuş oldum."

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