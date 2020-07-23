Survivor Nisa ülkesine geri döndü! Nisa Prag sokaklarını birbirine kattı

Ada hayatı boyunca yarışmacı arkadaşları tarafından sevilen Nisa, finalin ardından kendisini bir anda gerginliğin göbeğinde buldu. Cemal Can ile aralarındaki dostlukla alkış toplayan Survivor Nisa, Yasin Obuz’un fitilini ateşliği tartışmaya cevap vermemeyi seçti. Yasin’in ağır eleştirilerine Evrim Keklik ve Meryem Kasap’ın da katılması üzerine Nisa Bölükbaşı sessizliğini bozmadan ülkesine döndü.

SURVİVOR NİSA İLE PRAG TURU



Survivor 2020’in Çek güzeli Nisa normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Prag’a dönüş yaptı. Survivor yarışmasındaki sempatik hareketleri ve Türkçe konuşma şekli ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nisa Prag’ın sokaklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine tanıttı. Arkadaşı Almeda ile fotoğraf çekmek için Prag sokaklarını gezdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Nisa gönderinin altına yalnızca fotoğraf makinası emojisi koymayı seçti.



Survivor Nisa Prag’ı merak edenler için şehrin turist noktalarının fotoğraflarını da paylaştı. Old Town Meydanı’nda bulunan “Astronomik Saat Kulesi” Survivor Nisa’nın kamerasından hayranlarına ulaştı. Eski Belediye Sarayı üzerinden bulunan saat kulesinden muhteşem Prag manzarasını da seyretmek mümkündür.

