Survivor ödül oyununu kim kazandı? Köfte ve patates için yarıştılar! İşte Survivor 2020 son bölümde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümünde yine çok heyecanlı geçen bir ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları köfte ve patates kızartması ödüllü yemek oyunu için müthiş bir mücadele verdi. Çamurdan havuzdan gibi zorlu engelleri aşılan oyunda mutlu sona erişen takımı son kısımdaki atışlarda başarı belirledi.
Survivor 2020 yeni bölümde yemek ödüllü oyun öncesinde yapılan açıklamada gönüllüler takımından Meryem'in yanısıra Tayfun ve Gizem, doktor kontrolü sonrasında oyunda yer alamayacağı belirtildi.
Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu işi en iyi yapan takım Üünlüler olunca galibiyeti aldılar.
Survivor'un 21. bölümünde ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu haftaki ödül oyunu Survivor'da çikolatalı kek bar ve köfte patates yemeği oldu. Heyecanlı oyunun ardından, ilk ödül oyununu 10'a 5 ünlüler takımı kazandı.
İkinci kez parkura geçen takımdan bu kez köfte patates yemeği ödül oyununu kazanmak için mücadele verdi. İkinci ödül oyununu da ünlüler takımı kazandı.
Survivor yeni bölümde gönüllüler takımında Yunus Emre ile Evrim'in tartışması takımı gerdi. Ödül oyunu sırasında bench'te oturan Yunus Emre'nin yanında Evrim'in kendisini suyla temizleye çalışması sırasında atışmalar başladı. Yunus Emre, Evrim'e "Üzerime su sıçratıyorsun" diyerek ters çıktı. Evrim ise "Islanmak istemiyorsun başka yer gideceksin" sözleri ile tartışma büyüdü. Araya giren takım arkadaşları, ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı ve "Oyun sırasında yapmayın, oyundan sonra tartışırsınız" şeklinde uyardı.
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