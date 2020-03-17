Survivor ödül oyununu kim kazandı? Köfte ve patates için yarıştılar! İşte Survivor 2020 son bölümde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümünde yine çok heyecanlı geçen bir ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları köfte ve patates kızartması ödüllü yemek oyunu için müthiş bir mücadele verdi. Çamurdan havuzdan gibi zorlu engelleri aşılan oyunda mutlu sona erişen takımı son kısımdaki atışlarda başarı belirledi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA SAKATLAR ÇOĞALDI

Survivor 2020 yeni bölümde yemek ödüllü oyun öncesinde yapılan açıklamada gönüllüler takımından Meryem'in yanısıra Tayfun ve Gizem, doktor kontrolü sonrasında oyunda yer alamayacağı belirtildi.

SURVIVOR ÇİKOLATA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu işi en iyi yapan takım Üünlüler olunca galibiyeti aldılar.

SURVIVOR'DA KÖFTE ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 21. bölümünde ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu haftaki ödül oyunu Survivor'da çikolatalı kek bar ve köfte patates yemeği oldu. Heyecanlı oyunun ardından, ilk ödül oyununu 10'a 5 ünlüler takımı kazandı.

İkinci kez parkura geçen takımdan bu kez köfte patates yemeği ödül oyununu kazanmak için mücadele verdi. İkinci ödül oyununu da ünlüler takımı kazandı.