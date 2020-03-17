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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Köfte ve patates için yarıştılar! İşte Survivor 2020 son bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 00:20 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 21. yeni bölümüyle 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. Adada açlıkla mücadele eden yarışmacılar çikolata ve köfte ödüllü iki ayrı oyunda yarıştı. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Köfte ve patates için yarıştılar! İşte Survivor 2020 son bölümde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümünde yine çok heyecanlı geçen bir ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları köfte ve patates kızartması ödüllü yemek oyunu için müthiş bir mücadele verdi. Çamurdan havuzdan gibi zorlu engelleri aşılan oyunda mutlu sona erişen takımı son kısımdaki atışlarda başarı belirledi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA SAKATLAR ÇOĞALDI

Survivor 2020 yeni bölümde yemek ödüllü oyun öncesinde yapılan açıklamada gönüllüler takımından Meryem'in yanısıra Tayfun ve Gizem, doktor kontrolü sonrasında oyunda yer alamayacağı belirtildi.

SURVIVOR ÇİKOLATA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu işi en iyi yapan takım Üünlüler olunca galibiyeti aldılar.

SURVIVOR'DA KÖFTE ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 21. bölümünde ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu haftaki ödül oyunu Survivor'da çikolatalı kek bar ve köfte patates yemeği oldu. Heyecanlı oyunun ardından, ilk ödül oyununu 10'a 5 ünlüler takımı kazandı.

İkinci kez parkura geçen takımdan bu kez köfte patates yemeği ödül oyununu kazanmak için mücadele verdi. İkinci ödül oyununu da ünlüler takımı kazandı.

EVRİM İLE YUNUS EMRE BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor yeni bölümde gönüllüler takımında Yunus Emre ile Evrim'in tartışması takımı gerdi. Ödül oyunu sırasında bench'te oturan Yunus Emre'nin yanında Evrim'in kendisini suyla temizleye çalışması sırasında atışmalar başladı. Yunus Emre, Evrim'e "Üzerime su sıçratıyorsun" diyerek ters çıktı. Evrim ise "Islanmak istemiyorsun başka yer gideceksin" sözleri ile tartışma büyüdü. Araya giren takım arkadaşları, ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı ve "Oyun sırasında yapmayın, oyundan sonra tartışırsınız" şeklinde uyardı.


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Survivor, Survivor 2020, survivor ödül oyunu,

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