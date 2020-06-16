Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da büyük ödül ne oldu? İşte kazanan takım

Fakat skor 6-6 iken kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirdi ve üst üste dört oyunu kazandı. Böylece, 10'a 6 skorla Survivor'da büyük ödül oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

İki takım da büyük ödülü kazanmaya inanmış olarak parkura çıktı. Müthiş mücadelelerin ekrana geldiği ödül oyununda oyun baştan sonra iki takım arasında gitti geldi.

Avantaj oyunu, Survivor 2020 ’de oyunlar kadar önem taşıyor. Oyunlarda seçimi yapma şansını kazanmak isteyen takımlar, bayrak yarışına çıkıyor. Oyun öncesinde parkuru da tanıma fırsatı veren avantaj oyununu kazanan mavi takım oldu.

urvivor 2020 yeni bölümde büyük ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunları sonrasında çeyrek finale kalmayı garantileyen kırmızı takım ile bir arkadaşlarına yarın veda edecek olan mavi takım, büyük ödülü kazanmaya çalıştı. İçinde özel jetin, muazzam bir şelale ve saklı cennet içeren büyük ödül için takımların mücadelesi nefes kesiciydi.

SURVIVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Haftanın büyük ödülünü kazanan kırmızı takım yarışmacıları Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan oyunun hemen ardından havaalanına giderek kendilerini bekleyen özel jete bindi. Yarışmacılar özel jetle Dominik Cumhuriyeti'nin Savana bölgesine gitti. Uçaktan inen yarışmacılar üstü açık arabayla doğa harika bir şelalenin olduğu bölgeye götürüldüler. Burada şelaleye giren yarışmacılar daha sonra ise kendileri için hazırlanan sofrada piknik yaptı.

Ardından ise gece kalacakları malikaneye geçen kırmızı takım yarışmacıları, akşam yemeğinin keyfini çıkardı. Gündüz ise yarışmacılar plajda deniz keyfi yaptılar.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor 2020’de geçen hafta çeyrek finalist olacak ilk yarışmacıyı belirlemek için sembol oyunu finali yapıldı. Bu oyunu kazanan Elif oldu ve Survivor 2020’de adını son sekize yazdırmayı başardı. Survivor’da bu hafta kalan dokuz kişi ile yeni iki takım kuruldu. Ardahan’ın kaptanı olduğu mavi takım ile Cemal Can’ın kaptanı olduğu kırmızı takım, dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdi. Kırmızı takım, iki dokunulmazlık oyununu da kazanınca Cemal Can, Nisa, Berkan ve Barış, Survivor 2020’de çeyrek finale kalmayı başardılar.

Mavi takımda yer alan Ardahan, Sercan, Yasin ve Evrim ise eleme adayı oldular. Salı akşamı açıklanacak SMS oylaması sonuçları ile en az oyu alan kişi Survivor’a veda edecek.

