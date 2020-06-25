Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yiyecek dolu buzdolabı için yarıştılar! İşte Survivor'da erzak ödülünü kazanan takım

Büyük final tarihi belli olan Survivor 2020'de Evrim'in elenmesinin ardından kalan 7 yarışmacı kaptanlık ve erzak oyunları için karşı karşıya geldi. Survivor'da Nisa, Yasin, Cemal Can, Sercan, Barış, Elif ve Berkan takım kaptanları olabilmek için yarıştı. Kaptanlık oyununu kazanan iki yarışmacı ise yeni mavi ve kırmızı takımları belirledi. Survivor'daki yeni takımlar ise adada açlıkla mücadelelerinde büyük önem taşıyan erzak ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldi.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Survivor'da bu hafta kaptanlık oyununu Sercan Yıldırım ve Cemal Can Canseven kazandı. Survivor'da mavi takım Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'tan oluştu.



Kırmızı takımda ise Sercan, Elif ve Yasin yer aldı.

SURVIVOR ERZAK ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de yeni takımlar erzak ödülünü kazanabilmek için parkura çıktı. Kırmızı ve mavi takımlar arasındaki oyun oldukça dengeli geçti ve skor 9-9'a geldi. Erzak ödülünü kazananı belirlemek için ise bayrak yarışına gidildi.



Bayrak yarışına mavi takımdan kaptan Cemal Can ve Nisa çıkarken, kırmızı takımdan da kaptan Sercan ve Elif çıktı. Kazananın hem erzağı alacağı hem de içi yiyecek dolu buzdolabı elde edeceği oyunda heyecan doruktaydı. Bayrak yarışında ise kırmızı takım son sayıyı almayı başardı. Sercan'ın kaptan olduğu kırmızı takım içi yiyecek dolu buzdolabı ve erzak ödülünün sahibi oldu.



