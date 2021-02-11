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Survivor Öykü Uysal kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kaç yaşında ve nereli?

11.02.2021 23:49 | Son Güncelleme:
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Survivor Öykü Uysal kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021’in yeni yarışmacısı Öykü Uysal kimdir merak ediliyor. Survivor Türkiye’ye katılan üç yeni yarışmacıdan biri olan Öykü Uysal, adadaki macerasına Gönüllüler takımında başladı. Yeni bölümde yarışmacıların tanıtılması ile birlikte Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi araştırılmaya başlandı.

Survivor 2021’de ünlüler ve gönüllüler takımlarında yeni yarışmacı heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımına katılan Survivor Öykü Uysal, izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2021’in yeni yarışmacısı Öykü Uysal hakkındaki bilgiler.

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal, hayatının büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır. Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu var.

Fiziğiyle dikkat çeken Öykü Uysal’ın boyu 1.70 m, kilosu ise 53’tür.

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