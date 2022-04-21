Survivor Panorama bugün yok mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. TV 8 yayın akışında programın ekrana geleceği saatte başka bir yapıma yer verildi görüldü. Survivor Panorama bugün yok mu? 21 Nisan Survivor Panorama neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR PANORAMA BUGÜN YOK MU? 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Survivor Panorama, 21 Nisan 2022 Perşembe (bugün) TV 8'in yayın akışında yer almadı.

SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK? 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Survivor'ın yayınlanmamasından dolayı bugün Survivor Panorama'nın ekranlarda yer almadığı öngörülüyor.

SURVİVOR PANORAMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor Panorama cuma günü canlı olarak saat 13.00'te ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE

07:00

Oynat Bakalım

08:30

Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45

10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00

Survivor Panorama / Canlı

15:00

Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45

Survivor All Star

20:00

Survivor All Star / Yeni Bölüm

