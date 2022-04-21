Survivor Panorama bugün yok mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. TV 8 yayın akışında programın ekrana geleceği saatte başka bir yapıma yer verildi görüldü. Survivor Panorama bugün yok mu? 21 Nisan Survivor Panorama neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Survivor Panorama, 21 Nisan 2022 Perşembe (bugün) TV 8'in yayın akışında yer almadı.
Survivor'ın yayınlanmamasından dolayı bugün Survivor Panorama'nın ekranlarda yer almadığı öngörülüyor.
Survivor Panorama cuma günü canlı olarak saat 13.00'te ekrana gelecek.
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