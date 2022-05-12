Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz! "Bebektin şimdi taş bebek oldun"

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can geçtiğimiz günlerde spor yaparken gündeme gelmişti. Amuda kalktığı anları saniye saniye kaydeden Damla Can'ın o videosu binlerce kez izlenmişti. Ünlü isim şimdi de göbek dekolteli pozuyla dikkat çekti.

DAMLA CAN'DAN GÖBEK DEKOLTELİ POZ

Geçtiğimiz günlerde spor yaparken amuda kalktığı anları paylaşan Damla Can'ın o videosuna, "Helal olsun sana", "Neler yapıyorsunuz böyle Damla Hanım", "Bu hareketi ben yapsam boyun fıtığı olurdum" yorumları gelmişti.

Bir süredir Survivor yorumculuğu işine devam eden Damla Can, göbek dekolteli pozunu paylaştı.

O poza, "Bebektin şimdi taş bebek oldun", "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar geldi.

1990 doğumlu 32 yaşındaki Damla Can sporla iç içe bir yaşam sürüyor.

2016 ve 2018'de Survivor'a katılan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness ile ilgili.





