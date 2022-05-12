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Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz! "Bebektin şimdi taş bebek oldun"

12.05.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile tanınan Damla Can, performansı ve iletişimiyle öne çıkan yarışmacılardan biriydi. Şimdilerde Survivor Panorama yorumculuğuna devam eden Damla Can, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz! "Bebektin şimdi taş bebek oldun"

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can geçtiğimiz günlerde spor yaparken gündeme gelmişti. Amuda kalktığı anları saniye saniye kaydeden Damla Can'ın o videosu binlerce kez izlenmişti. Ünlü isim şimdi de göbek dekolteli pozuyla dikkat çekti.

DAMLA CAN'DAN GÖBEK DEKOLTELİ POZ

Geçtiğimiz günlerde spor yaparken amuda kalktığı anları paylaşan Damla Can'ın o videosuna, "Helal olsun sana", "Neler yapıyorsunuz böyle Damla Hanım", "Bu hareketi ben yapsam boyun fıtığı olurdum" yorumları gelmişti.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

Bir süredir Survivor yorumculuğu işine devam eden Damla Can, göbek dekolteli pozunu paylaştı.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

O poza, "Bebektin şimdi taş bebek oldun", "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

1990 doğumlu 32 yaşındaki Damla Can sporla iç içe bir yaşam sürüyor.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

2016 ve 2018'de Survivor'a katılan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness ile ilgili.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'dan göbek dekolteli poz!

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survivor Damla Can
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