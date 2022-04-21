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Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

21.04.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programıyla adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, şimdilerde Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor. Sporla iç içe bir yaşam süren Damla Can'ın sınırları zorladığı hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Damla Can Survivor 2016 ve Survivor All Star 2018 sezonlarında yer aldı. Performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle ön plana gelen Damla Can şimdilerde Survivor programının yorumculuğunu yapıyor. Estetiksiz haliyle gündeme gelen Damla Can sınırları zorladı.

DAMLA CAN SINIRLARI ZORLADI

Survivor programı ile tanınan, 1990 doğumlu Damla Can 32 yaşındadır.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Survivor Panorama programında Hakan Hatipoğlu, Kübra Açıl gibi isimlerle yorumculuk yapan Damla Can, sosyal medyadan paylaştığı videosuyla yürekleri ağza getirdi.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Amuda kalktığı anları hesabından paylaşan Damla Can'ın o videosu binlerce defa izlendi.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Takipçileri, "Helal olsun sana", "Neler yapıyorsunuz böyle Damla Hanım", "Bu hareketi ben yapsam boyun fıtığı olurdum" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Damla Can'ın Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Ünlü ismin estetiksiz hali geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Yıllar içerisinde epey değişen Damla Can hakkında, ''Kesinlikle küçük dokunuşlar var'', ''Damlaya damlaya göl olmuş'', ''Kilo verince güzelleşmiş'' gibi yorumlar gelmişti.

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

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Anahtar Kelimeler:
survivor Damla Can
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