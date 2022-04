Survivor Panorama yorumcusu Damla Can'ın estetiksiz hali gündem olmuştu! Yaptığı hareketlerle sınırları zorladı

Damla Can Survivor 2016 ve Survivor All Star 2018 sezonlarında yer aldı. Performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle ön plana gelen Damla Can şimdilerde Survivor programının yorumculuğunu yapıyor. Estetiksiz haliyle gündeme gelen Damla Can sınırları zorladı.

DAMLA CAN SINIRLARI ZORLADI

Survivor programı ile tanınan, 1990 doğumlu Damla Can 32 yaşındadır.

Survivor Panorama programında Hakan Hatipoğlu, Kübra Açıl gibi isimlerle yorumculuk yapan Damla Can, sosyal medyadan paylaştığı videosuyla yürekleri ağza getirdi.

Amuda kalktığı anları hesabından paylaşan Damla Can'ın o videosu binlerce defa izlendi.

Takipçileri, "Helal olsun sana", "Neler yapıyorsunuz böyle Damla Hanım", "Bu hareketi ben yapsam boyun fıtığı olurdum" gibi yorumlar yaptı.

Damla Can'ın Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Ünlü ismin estetiksiz hali geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Yıllar içerisinde epey değişen Damla Can hakkında, ''Kesinlikle küçük dokunuşlar var'', ''Damlaya damlaya göl olmuş'', ''Kilo verince güzelleşmiş'' gibi yorumlar gelmişti.