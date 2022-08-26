Survivor Sabriye Şengül'ün son halini görenler tanıyamıyor! Estetik sonrası bambaşka biri oldu

Survivor sonrası değişimi ile dikkat çeken Sabriye Şengül, estetik operasyonlar sonrası son görüntüsüyle şaşırttı. Survivor'ın 2017-2018 sezonunda yarışan isim, takım arkadaşı Berna ile yaptığı tatlı atışmalarla biliniyordu. Şengül, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çokça konuşuluyor.

SURVIVOR SABRİYE ŞENGÜL'ÜN SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMIYOR!

2017-2018 sezonunda katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül, Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Şengül, Survivor'da rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

Survivor sonrası değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.

Ünlü isim, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni alıyor.

İşte Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Sabriye Şengül'ün son hali...



