Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Sahra, tecrübeli isim Ümit Karan için "Ümit Karan neden gocundu? Onu övmem mi gerekiyordu. Konseyde onun adını tek ben yazmıştım.

Konseyden sonra benim yanıma gelip 'Biz senle arkadaşız beni yazdın ama benim hakkımda kötü konuşmanı istemiyorum' dedi. Neden önem veriyorsun benim düşüncelerime? Yanlış yaptığımı mı düşünüyorsun bir konuda? Ona da söyledim, çok bozuldu." dedi.

"LAKABIN KAPTAN OLABİLİR AMA..."

Sahra Işık, 'Ona ben hakaret etmedim, lakabın kaptan olabilir ama ne benim ne de bu takımın kaptanı değilsin. Bütün takım bunu böyle görüyor. Sadece lakabı öyle. Tabii ki bize kaptanlık yaptığı oluyor ama bunun da bir dozu var. Bana kalkıp nasıl atmam gerektiğini söyleyemez. Bunu dile getirince de bozuluyor' şeklinde konuştu.

