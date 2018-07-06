Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor 2017'de de mücadele eden eski futbolcu Serhat Akın, internet üzerinden yaptığı yayında Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etti. Serhat Akın'ın bu şok iddialarına Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı'dan çok sert yanıt geldi. Kılıççı, "Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa" dedi.

"SEMA BENİM KARDEŞİM GİBİDİR"

Adem Kılıççı Insatagram hesabında gerçekleştirdiği açıklama, 'Bazı basın ve yayın organlarından Serhat Akın iddialı Sema Aydemir ile aşk yaşadığıma yönelik çıkan iddialar kesinlikle asılsız olup bunları gündeme taşıyan kişi hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı gibi Semayı kardeşim gibi gördüğünü net bir şekilde iade etmek isterim. Daha fazla bilgi kirliliği olmadan ve bir kadının hatta annenin namusuna dil uzatılmasını istemediğimden dolayı bu mesajı sizlerle paylaşmak istedim.Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa' ifadelerini kullandı.

SEMA'DAN DA YANIT GELDİ

Serhat Akın'ın iddiaları üzerinde Sema Aydemir, Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yaptı. Sema yaptığı açıklamada "Yakıştı mı size" diyerek "Şimdi sevdik" dedi. Sema Aydemir ''Merak edenler olmuş. Cevap verelim o zaman. Evet, sevmezdim Hakan Hatipoğlu'nu. Evet bir kaşık suyum olsa ona feda eder, boğardım. Ama bitti. Kapattım her şeyi. Ne yani, ölene kadar düşman mı kalsaydım. O zaman mı mutlu olacaktınız. Adem, evet sevmezdik birbirimizi, sevmedik. Şimdi tanıdık, şimdi sevdik. Şimdi de sevgili yaptınız. Yakıştı mı size! Ben yakıştıramadım. Siz düşünün halinizi" dedi.