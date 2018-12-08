MAGAZİN

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 11:41 | Son Güncelleme

Survivor ile elde ettiği şöhreti dizilerde boy göstererek sürdüren milli sporcu Avatar Atakan, kanser hastası çocuk için ringe çıktı. Atakan, rakibini yenerek kazandığı 850 bin lirayı iki yaşındaki çocuğun tedavisi için bağışladı.

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, iki yaşındaki kanser hastası Noemi için Almanya'da ringe çıktı.

TEDAVİSİ İÇİN 850 BİN LİRA BAĞIŞLADI

Boksör, Almanyalı Roman Hein Ger'i yenerek, kazandığı 850 bin TL'yi küçük çocuğun tedavisi için bağışladı.

UTANÇ DUYDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türk Milletini ve Cumhuriyetini aşağılamak suçundan hakim karşısına çıkan Çağan Atakan Arslan, böyle bir suçlamadan dolayı utanç duyduğunu dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avatar Atakan kanser hastası çocuk

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