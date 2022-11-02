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Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran yatak odasından paylaştı! 'Kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'

02.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, ''Kadınınızı yatakta aç bırakmayın'' sözleriyle yine gündeme oturdu. Yatak odasında poz veren Turabi Çamkıran'a yorum yağdı.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran yatak odasından paylaştı! 'Kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında yarı çıplak insanları paylaşan Turabi Çamkıran, bu defa yatak odası paylaşımıyla gündeme geldi.

''YATAKTA AÇ BIRAKMAYIN''

Stringli bir kadınla poz veren Turabi Çamkıran, paylaşımına ''Bir kadın ilişkide mutsuzsa ya sofrada açtır, ya da yatakta. Bu ikisini de kadınına sağlayamıyorsan çift olmayı değil, yalnız kalmayı hak ediyorsundur. Size ilişkide mutlu olmanın sırrını veriyorum. Kadınınızı sofrada ve yatakta asla aç bırakmayın, saygıda kusur etmeyin ve onları anlamaya çalışmak yerine sadece sevin! Kadınlar anlaşılmak değil, sevilmek, sayılmak ve şımartılmak ister'' notunu düştü.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran yine durmadı! 'Kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'

Survivor'da 3 sezon şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın 2023 yılında yeniden Survivor'a katılacağı konuşuluyor.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran yatak odasından paylaştı! 'Kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'

Şöhret basamaklarını tırmandıktan sonra ABD'ye yerleşen Turabi Çamkıran, iddialı paylaşımlarıyla magazin aleminin ilgi odağı oluyor.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran yatak odasından paylaştı! 'Kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'

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