Survivor Seda Aktuğlu'yu bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Var mısın Yok musun ve Survivor yarışmalarıyla adından söz ettiren Seda Aktuğlu, şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

1987 yılında Almanya'da doğan Seda Aktuğlu, 2008 yılında katıldığı Var mısın Yok musun yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Yarışmadan 34 bin Türk Lirası kazanan Aktuğlu, Acun Ilıcalı projelerinde yer almaya devam etti.

2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler'de yarışan güzel, sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topladı.

''Ciddi anlamda'' cümlesini çok sık kullandığı için ''Ciddi anlamda Seda'' lakabıyla anıldı.

Seda Aktuğlu, şimdilerde 60 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni topluyor.

Aktuğlu'ya takipçileri ''Bir melek inmiş yeryüzüne'' ve ''Yandı kalbim'' gibi yorumlar yapıyor.



