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Survivor Seda Aktuğlu'yu bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

28.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında katıldığı Survivor Kızlar- Erkekler yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Seda Aktuğlu, iddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

Survivor Seda Aktuğlu'yu bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Var mısın Yok musun ve Survivor yarışmalarıyla adından söz ettiren Seda Aktuğlu, şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

Survivor Seda'yı bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

1987 yılında Almanya'da doğan Seda Aktuğlu, 2008 yılında katıldığı Var mısın Yok musun yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Survivor Seda'yı bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Yarışmadan 34 bin Türk Lirası kazanan Aktuğlu, Acun Ilıcalı projelerinde yer almaya devam etti.

Survivor Seda'yı bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler'de yarışan güzel, sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topladı.

Survivor Seda'yı bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

''Ciddi anlamda'' cümlesini çok sık kullandığı için ''Ciddi anlamda Seda'' lakabıyla anıldı.

Survivor Seda'yı bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Seda Aktuğlu, şimdilerde 60 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni topluyor.

Survivor Seda'yı bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Aktuğlu'ya takipçileri ''Bir melek inmiş yeryüzüne'' ve ''Yandı kalbim'' gibi yorumlar yapıyor.

Survivor Seda Aktuğlu'yu bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla yürek hoplatıyor!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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