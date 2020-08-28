MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sema'dan olay Barış-Nisa açıklaması! 'Barış Nisa'ya aşıksa...'

Survivor Sema'dan olay Barış-Nisa açıklaması! 'Barış Nisa'ya aşıksa...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 08:43 | Son Güncelleme

Survivor Ekstra yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir açıklamalarıyla dikkat çekti. Çok güzel bir sezon yaşadıklarını belirten Aydemir, Nisa-Barış ikilisi hakkında çıkan aşk dedikoduları ile ilgili olay sözler söyledi.

Survivor Sema'dan olay Barış-Nisa açıklaması! 'Barış Nisa'ya aşıksa...'

Survivor Ekstra yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Survivor 2020 hakkındaki düşüncelerini paylaşan Aydemir, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Survivor 2020’de yarışan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven’in finale kalacağını önceden tahmin ettiğini belirten Sema Aydemir yarışmanın sonucuyla ilgili, “Cemal Can’ı sevmeyen yoktu ama Barış’a takılan bir kitle vardı. Genel kitleden dolayı Cemal Can olur dedim ama benim için Barış da şampiyon. Gelmiş geçmiş tüm şampiyonlar kadar bilinen, sevilen ve tanınan bir yarışmacı. O yüzden benim için ikisi de şampiyon” ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

“AŞK OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

survivor-baris-ve-nisa-ask-mi-yasiyor_1b9fe

Magazinburada'ya konuşan Aydemir yarışmada çıkan aşk iddialarına çok şaşırdığını söyledi ve “Orada kadın erkek diye bir şey yok. Yaşlarının küçüklüğünden mi diyeyim; belki de hislerinin tanımını yapamadılar” dedi.

Survivor Sema açıklamasının devamında ise "Orada insan omzunu yaslayacak bir dost, hatta bir takım arkadaşı arıyor. Bazen bir baba arıyor; bazen bir anne arıyor. Bunu yanlış anladıklarını düşünüyorum" dedi.

barYYnisasarYlmYY

Yarışmanın final yapmasının ardından Türkiye’ye gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın Türkiye’de de görüşmeye devam etmesi ve ortaya çıkan fotoğrafları hatırlatıldığında da düşüncelerini savunmaya devam eden Sema Aydemir, dünyada kadın ve erkeğin çok iyi dost olduğunu ama Türkiye’de bu şekilde yorumlandığını söyledi

“BARIŞ DELİKANLI ÇOCUK”

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında çıkan aşk dedikodularına inanmayan Survivor Ekstra yorumcusu Sema Aydemir, yaşananları aşka yormanın yanlış olduğunu belirtti ve “Barış Nisa’ya aşıksa çatır çatır söyleyecek delikanlılıkta bir çocuk” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Bikinili pozuyla yıktı geçtiBikinili pozuyla yıktı geçti
Sezen Aksu, Defne Samyeli’nin 'konduramadım' sözüyle şarkı yaptıSezen Aksu, Defne Samyeli’nin 'konduramadım' sözüyle şarkı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müstehcen siteye giren Bella Thorne paylaştığı fotoğrafla hayal kırıklığı yaşattı
Müstehcen siteye girdi! Fotoğrafları tepki çekti
İstifa eden Fatih Portakal mutluluğunu paylaştı! 'Sakalı kesmeyecek olmak harika'
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Doğa Rutkay annesini paylaştı beğeni yağdı
Annesini paylaştı! 'Yol arkadaşım'
Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı
Bikinili pozuyla yıktı geçti
İddialar doğru çıktı! Şeyma Subaşı Guido Senia ile ayrıldığını açıkladı
Şeyma sevgilisini terk etti!
Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında ve nerelidir? İşte Rasim Öztekin’in hayatı!
Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.