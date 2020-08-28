Survivor Sema'dan olay Barış-Nisa açıklaması! 'Barış Nisa'ya aşıksa...'

Survivor Ekstra yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Survivor 2020 hakkındaki düşüncelerini paylaşan Aydemir, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Survivor 2020’de yarışan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven’in finale kalacağını önceden tahmin ettiğini belirten Sema Aydemir yarışmanın sonucuyla ilgili, “Cemal Can’ı sevmeyen yoktu ama Barış’a takılan bir kitle vardı. Genel kitleden dolayı Cemal Can olur dedim ama benim için Barış da şampiyon. Gelmiş geçmiş tüm şampiyonlar kadar bilinen, sevilen ve tanınan bir yarışmacı. O yüzden benim için ikisi de şampiyon” ifadelerini kullandı.

“AŞK OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

Magazinburada'ya konuşan Aydemir yarışmada çıkan aşk iddialarına çok şaşırdığını söyledi ve “Orada kadın erkek diye bir şey yok. Yaşlarının küçüklüğünden mi diyeyim; belki de hislerinin tanımını yapamadılar” dedi.

Survivor Sema açıklamasının devamında ise "Orada insan omzunu yaslayacak bir dost, hatta bir takım arkadaşı arıyor. Bazen bir baba arıyor; bazen bir anne arıyor. Bunu yanlış anladıklarını düşünüyorum" dedi.