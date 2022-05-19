Survivor Sema eleme sonrası çılgına döndü! "Burunlarından fitil fitil getireceğim"

Survivor 2022'nin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, ünlüler takımında yer alan Sema'nın açıklamaları adeta olay yarattı. Bu hafta Survivor'da yaşanan eleme sonrası Sema, kardeşi Seda'nın elenmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşamış ve ada konseyinde gözyaşlarına boğulmuştu. Fragmanda Sema adeta hodrimeydan diyerek, Seda'yı yazanlara gözdağı verdi.

SEDA'NIN ELENMESİ HERKESE ŞOK YARATTI

Survivor'da salı akşamı Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in yer aldığı eleme adayları arasında SMS oylaması gerçekleşti ve en düşük oyu alan isim SMS sıralamasına göre Survivor'a veda etti. Acun Ilıcalı elenen ismin Seda olduğunu açıkladı ve yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.

SEMA KONSEYDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Seda'nın elenmesinin ardından hüngür hüngür ağlayan ve gözyaşlarına boğulan Sema, kardeşine son bir kez sarılmak için yanına koştu. Yaşananlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

SEMA ADETA ÇILGINA DÖNDÜ

İkizi Seda'nın elenmesinin ardından bu yapılanın haksızlık olduğunu düşünen Sema, karşı takıma adeta öfke patlaması yaşadı. Yeni bölüm fragmanında açıklamalarda bulunan Sema, gönüllüler takımında Seda'nın ismini yazan herkese adayı dar edeceğini belirtti.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Fragmanda yayınlanan görüntülerde Sema'nın büyük bir öfkeyle açıklamalarda bulunduğu görüntülendi. Sema, "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" sözleriyle damga vurdu.



