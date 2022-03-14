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Survivor Sema'ya ne oldu sakatlandı mı? Survivor All Star 14 Mart 2022 akşamı yayınlanacak bölümde neler olacak? Survivor Sema sağlık durumu nasıl?

14.03.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmacılar birleşme partisine kalabilmek için canla başla mücadele ediyorlar. Survivor'ın 14 Mart akşamı yayınlanacak fragmanında hüzünlü anlar yaşanacağa benziyor. Ünlüler takımın başarılı ismi Sema, sakatlanıyor. Survivor All Star 14 Mart 2022 akşamı ekrana gelecek bölümünde herkesin yüreği ağızına getiriyor. Oyun parkurunda düşen Sema, herkesi korkutuyor. Survivor Sema'nın akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Survivor Sema'ya ne oldu sakatlandı mı? Survivor All Star 14 Mart 2022 akşamı yayınlanacak bölümde neler olacak? Survivor Sema sağlık durumu nasıl?

Survivor All Star yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Survivor All Star'ın 14 Mart akşamı yayınlanacak bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanda ünlüler takımında yer alan Sema, çamur oyununda kaydıraktan düşüyor. Bunu gören takım arkadaşları dahil herkes, Sema'nın yardımına koşuyor. İzleyiciler, bu görüntü sonrasında Sema'ya ne olacağını merak edip araştırmaya başladı. Survivor Sema'nın son durumuna dair detayları haberimizde işledik...

SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU?

Survivor All Star'ın 14 Mart 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünde çamur oyununda Survivor Sema'nın bayıldığı görüldü. Seda başta olmak üzere birçok yarışmacı Sema'nın yardımına koştu. Doktorlar çağrıldı. Ayrıca düzenlenen konseyde Nagihan'ın ağladığı görüldü. Sema'ya ne olduğu veya ne olacağı Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümde netliğe kavuşacak.

13 MART AKŞAMI SURVİVOR ALL STAR'DA NE OLDU?

13 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir aday seçti. Gönüllüler takımında üçüncü aday Evrim oldu. Ünlüler takımında performans birincisi olan Sema dördüncü adayı belirledi. Sema, ünlüler takımında erkek sayısının fazla olduğunu ve performansı da göz önüne aldığını söyleyerek Barış'ı dördüncü gitme adayı seçti.

13 Mart 2022 Survivor All Star bir isim veda etti. Evrim, Mert, Sercan ve Barış eleme potasına çıktı. Bu dört isimden biri Survivor hayallerinden vazgeçti. 13 Mart Survivor All Star'a ünlüler takımından Sercan Yıldırım veda etti.

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survivor Acun Ilıcalı
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