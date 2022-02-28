Survivor Sema yarışmayı mı bırakacak? sorusunun yanıtı, TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 28 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan 34. bölümünü izleyen kişiler tarafından merak edildi. Survivor 2022 AllStar'ın 34. bölüm fragmanında Seda Ocak ile Sema Aydemir arasında dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan gerginlik konseye taşınıyor. Yaşanan bu olay sonrası Sema, dikkat çeken açıklamada bulunacak. Bu kapsamda Survivor Sema yarışmayı mı bırakacak? Sema Aydemir ile Seda Ocak küs mü? 2022 Survivor Sema ile Seda arasında ne oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Survivor Sema ile Seda arasında yaşananlar ve Survivor'ın 34. bölümüne ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR SEMA YARIŞMAYI MI BIRAKACAK?

Survivor Sema Aydemir ile Seda Ocak arasında ipler geriliyor. TV8'in en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Seda'nın canı acıdığı için bağırması üzerine Sema, "Ne oldu?" diye soruyor. Seda'nın " Kolum ağrıyor. Ne olacak? Kolum ağrıyor." diyerek çıkışması üzerine Sema konseyde dikkat çeken bir açıklamada bulunuyor.

SEMA AYDEMİR İLE SEDA OCAK KÜS MÜ?

Survivor Sema Aydemir'in yarışmanın 34. bölüm fragmanında, konsey sırasında "Yarın öbür gün başka şeyler olacak. Bu başka şeyleri benim kaldıracak gücüm yok. Yani kararlarım var, bunlarla ilgili." dediği görülüyor. Fragmanda dikkat çekn başka bir detay ise Avatar Atakan olarak bilinen ünlüler takımı yarışmacısı Çağan Atakan Arslan'ın "Ne dedin sen şimdi Sema?" demesi oldu.

Survivor Sema Aydemir ile Seda Ocak arasında yaşanan bu olay 'Sema Yarışmayı bıracak mı?', 'Sema Aydemir ile Seda Ocak küs mü?' sorularını da beraberinde getirdi.

Soru işaretlerinin cevabı 28 Şubat Pazartesi (bugün) ekrana gelecek olan 34. bölüm ile netliğe kavuşacak. Survivor Sema ile Seda arasındaki durum belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

Survivor yarışmasına daha önce katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri yayınlamıştır:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

