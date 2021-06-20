Survivor sembol oyunu kazananı kim oldu? İşte Survivor sembol oyunu sonucu

Survivor'da sona geliniyor. Elenmek istemeyen yarışmacılar oyun alanında en hızlısı olmak için ter döküyor. Son elemeler ile Survivor 2021'de heyecan arttı. Bu akşam sembol oyunu oynandı ve nefes kesen mücadele sonucunda sembolü bir kişi aldı.Sembol oyununu kazanıp sembolü alan yarışmacı İstanbul'da yapılacak yarı finalde yer alacak. Survivor seyircileri sembolü kimin aldığını araştırıyor. "Survivor sembol oyunu kazananı kim oldu?" sorusunun yanıtı arama motorlarından aratılıyor. İşte Survivor sembol oyunu sonucu...

SURVİVOR SEMBOL OYUNU KAZANANI KİM OLDU? İŞTE SURVİVOR SEMBOL OYUNU SONUCU

Daha önce oynanan sembol oyunları sonucunda İsmail ve Aleyna 5 sembol sahibi olmuştu. Finalde ise bu semboller can olarak kullanıldı. Berkay, Ayşe ve Poyraz'a ise 2 can verildi. İsmail ile Aleyna oyuna avantajlı olarak başladı ve oyun parkurunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.

Survivor'da oynanan oyunun ardından skor 1-1 oldu. Oyun sonucu kazanan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu. Balaban sembol sayesinde yarı finale elenmeden gitme fırsatına sahip oldu. Oyunu kaybeden Aleyna ise kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.