Survivor sembol oyunu kazananı kim oldu? İşte Survivor sembol oyunu sonucu

Survivor'da sona geliniyor. Elenmek istemeyen yarışmacılar oyun alanında en hızlısı olmak için ter döküyor. Son elemeler ile Survivor 2021'de heyecan arttı. Bu akşam sembol oyunu oynandı ve nefes kesen mücadele sonucunda sembolü bir kişi aldı.Sembol oyununu kazanıp sembolü alan yarışmacı İstanbul'da yapılacak yarı finalde yer alacak. Survivor seyircileri sembolü kimin aldığını araştırıyor. "Survivor sembol oyunu kazananı kim oldu?" sorusunun yanıtı arama motorlarından aratılıyor. İşte Survivor sembol oyunu sonucu...
Daha önce oynanan sembol oyunları sonucunda İsmail ve Aleyna 5 sembol sahibi olmuştu. Finalde ise bu semboller can olarak kullanıldı. Berkay, Ayşe ve Poyraz'a ise 2 can verildi. İsmail ile Aleyna oyuna avantajlı olarak başladı ve oyun parkurunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.
Survivor'da oynanan oyunun ardından skor 1-1 oldu. Oyun sonucu kazanan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu. Balaban sembol sayesinde yarı finale elenmeden gitme fırsatına sahip oldu. Oyunu kaybeden Aleyna ise kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.
3 Eylül 1987 Antalya doğumlu İsmail Balaban 34 yaşındadır. Balaban Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olmuştur. 2013'te ise başpehlivanlık finalinin 1.si olmuştur.
İSMAİL BALABAN KARİYERİ
2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
1998 Bursa doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu 23 yaşındadır. Çocukluğu Yalova'da geçmiştir. Aleyna'nın anne ve babası, Aleyna 10 yaşındayken boşanmıştır. Bunun ardından Aleyna, annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınır.
Aleyna Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanmış ve 10 senedir voleybol oynamaktadır. 1.67 boyunda ve 53 kilodur.
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