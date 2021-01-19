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Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışması Sergen Bayar kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sergen'in hayat hikayesi

19.01.2021 01:40 | Son Güncelleme:
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Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışması Sergen Bayar kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sergen'in hayat hikayesi

Sergen Bayar Survivor 2021 ünlüler takımına yedeklerden katıldı. Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor araştırması yapmaya başladı. Sergen, ünlüler takımına katıldı ve ayağının tozuyla ödül oyununa çıktı. Peki Survivor Sergen kimdir? İşte Survivor Sergen Bayar'ın hayat hikayesi.

Survivor 2021’e yedeklerden katılan Sergen Bayar parkurda hızıyla dikkatleri çekti. İşte Survivor Sergen hakkındaki bilgiler.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

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Survivor Sergen Bayar, küçüklüğünde içinde bulunduğu durumlardan dolayı çok özgüvensiz, içine kapanık ve hayalet gibi olduğunu söylüyor. Sonrasında Lise 2'de spora, kitap okumaya, kendini geliştirmeye başladığında çevresindekilerin ilgisinin değiştiğini farketmiş.

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Yarışırken geçmişindeki o hiçliğin verdiği hırsı ortaya çıkardığını söyleyen Sergen, hakat hala içinde eksiklik, kendini ispatlama arzusu olduğunu ve Survivor’da Acun Ilıcalı’nın onun hareketlerini, kazanmalarını yorumlaması, seyirciyi heyecanlandırmasını çok istediğini belirtti ve seyircilerin onu zevkle izleyeceklerine eminim.

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