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  4. Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi ünlü manken çıktı! Cesur pozları olay oldu

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi ünlü manken çıktı! Cesur pozları olay oldu

10.01.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor sunucusu Murat Ceylan, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın sevgilisi genç manken Günce Gözütok çıktı. Gözütok, iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi ünlü manken çıktı! Cesur pozları olay oldu

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan genç manken Günce Gözütok, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Bir dönem ünlü oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Murat Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, genç manken Günce Gözütok ile aşk yaşadığını ilan etti.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi ünlü manken çıktı! Güzelliğiyle Instagram'ı salladı

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Günce Gözütok, Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yıllarda, model olmaya karar verdi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi manken çıktı! Bakan bir daha baktı

2018 yılından beri yurt dışında kariyer yapan Gözütok, Balenciaga defilesinde yürüyen ilk Türk model oldu.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi manken çıktı! Bakan bir daha baktı

Paris Moda Haftası'nda yürüyen ikinci model olan Günce Gözütok, çok zayıf ve esmer bulunduğu için Türkiye'de mesleğini sürdüremedi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi manken çıktı! Bakan bir daha baktı

Kariyerini ABD'de devam etmeye karar veren Gözütok, New York Magazine'in 'Geleceğin Yıldızları' listesine girmeyi başardı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi manken çıktı! Bakan bir daha baktı

Ünlü model, şimdilerde Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşıyor.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi manken çıktı! Bakan bir daha baktı


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