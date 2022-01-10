Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi ünlü manken çıktı! Cesur pozları olay oldu

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan genç manken Günce Gözütok, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Bir dönem ünlü oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Murat Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, genç manken Günce Gözütok ile aşk yaşadığını ilan etti.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Günce Gözütok, Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yıllarda, model olmaya karar verdi.

2018 yılından beri yurt dışında kariyer yapan Gözütok, Balenciaga defilesinde yürüyen ilk Türk model oldu.

Paris Moda Haftası'nda yürüyen ikinci model olan Günce Gözütok, çok zayıf ve esmer bulunduğu için Türkiye'de mesleğini sürdüremedi.

Kariyerini ABD'de devam etmeye karar veren Gözütok, New York Magazine'in 'Geleceğin Yıldızları' listesine girmeyi başardı.

Ünlü model, şimdilerde Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşıyor.



