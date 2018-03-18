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Survivor tarihinin en uzun havuz parkuru! Acun Ilıcalı açıkladı 'Bu bir ilk'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 21:54 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk olan gelişmeyi açıkladı. Yapımı aylar süren havuzun, Survivor'da bugüne kadar yapılmış en uzun havuz olduğunu açıklayan Ilıcalı, bundan sonra yarışmacıların sık sık burada mücadele edeceklerini söyledi. Ilıcalı, 'Bu Survivor tarihinde bir ilk' dedi.

Survivor tarihinin en uzun havuz parkuru! Acun Ilıcalı açıkladı 'Bu bir ilk'

Survivor 2018'in 18 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 27. bölümünde, yarışmacıları sürpriz bir parkurda yarıştı. Survivor'ın en kritik oyunu olan dokunulmazlık için ekibin özel hazırladığı parkuru Acun Ilıcalı anlattı.

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesi seramonide yarışmacılara Survivor tarihinde bir ilk olan en uzun havuz parkurunu tanıttı. Ilıcalı, 'Kaybeden takımdan bir kişi Survivor'a veda edecek. Survivor tarihindeki bir ilki yaşayacaksınız. Gelmiş geçmiş en uzun havuz parkuru. Bugün ilk defa oynayacaksınız. Ancak Survivor'da zaman zaman burada oynayacaksınız .Bu parkuru inşaa etmemiz aylar sürdü ve burada iki takım büyük bi mücadele verecek' dedi.

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Survivor survivor 2018 Acun Ilıcalı survivor dokunulmazlık

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