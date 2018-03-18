Survivor tarihinin en uzun havuz parkuru! Acun Ilıcalı açıkladı 'Bu bir ilk'

Survivor 2018'in 18 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 27. bölümünde, yarışmacıları sürpriz bir parkurda yarıştı. Survivor'ın en kritik oyunu olan dokunulmazlık için ekibin özel hazırladığı parkuru Acun Ilıcalı anlattı.

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesi seramonide yarışmacılara Survivor tarihinde bir ilk olan en uzun havuz parkurunu tanıttı. Ilıcalı, 'Kaybeden takımdan bir kişi Survivor'a veda edecek. Survivor tarihindeki bir ilki yaşayacaksınız. Gelmiş geçmiş en uzun havuz parkuru. Bugün ilk defa oynayacaksınız. Ancak Survivor'da zaman zaman burada oynayacaksınız .Bu parkuru inşaa etmemiz aylar sürdü ve burada iki takım büyük bi mücadele verecek' dedi.