Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan'ın hayatı ve biyografisi!

Tunga Sayan, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Bilindiği üzere bu sene üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan'ın hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan basketbol ve futbolla ilgilenmektedir. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Tunga Sayan, Survivor 2023 tanıtımında kendini şu sözlerle ifade etti:

"Aklın olduğu yerde beden sadece aracıdır. Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim."

