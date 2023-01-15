MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan'ın hayatı ve biyografisi!

Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan'ın hayatı ve biyografisi!

14.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Tunga, gönüllüler takımı için mücadele verecek isimler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de ekrana gelecek olan Survivor 2023 için geri sayım devam ederken Tunga Sayan'ın hayatı, biyografisi ve mesleği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan'ın hayatı ve biyografisi!

Tunga Sayan, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Bilindiği üzere bu sene üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor Tunga kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan'ın hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Tunga Sayan basketbol ve futbolla ilgilenmektedir. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Tunga Sayan, Survivor 2023 tanıtımında kendini şu sözlerle ifade etti:

"Aklın olduğu yerde beden sadece aracıdır. Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Survivor 2023 kadrosu! Kimler var kimlerİşte Survivor 2023 kadrosu! Kimler var kimler
Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...
Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdıSütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

En Çok Okunan Haberler

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Hava durumu nasıl olacak? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Hava durumu nasıl olacak? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.