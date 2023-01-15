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SURVİVOR TUNGA SAYAN kimdir? Tunga ne demek? Survivor yarışmacısı Tunga kaç yaşında?

15.01.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunga Sayan, Survivor 2023 sezonunda yer alacak. Survivor Panorama programında Tunga'nın, Survivor'u başarılı tamamlayabileceği tahmin edildi. Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu, Tunga'nın son 4'e kalabileceğini söyledi. Bununla birlikte Tunga hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Survivor Tunga Sayan kimdir? Tunga ne demek? Survivor yarışmacısı Tunga kaç yaşında? İşte merak edilenler...

SURVİVOR TUNGA SAYAN kimdir? Tunga ne demek? Survivor yarışmacısı Tunga kaç yaşında?

Tunga Sayan Survivor'un yeni sezonunda yer alacak. Konuşmasıyla, iddialı yarışmacılar arasına adını yazdıran Tunga Sayan hakkında detaylar, Survivor seyircileri tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Tunga Sayan kimdir? Tunga ne demek? Survivor yarışmacısı Tunga kaç yaşında? İşte merak edilenler...

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Tunga Sayan Survivor Gönüllüler takımında yer alacak. Tunga Sayan'ın özel hayatı hakkında henüz fazla bilgi bulunmuyor.

Survivor 2023 tanıtımında, "Aklın olduğu yerde beden sadece aracıdır. Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim." ifadelerini kullandı.

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