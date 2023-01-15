SURVİVOR TUNGA SAYAN kimdir? Tunga ne demek? Survivor yarışmacısı Tunga kaç yaşında?

Tunga Sayan Survivor'un yeni sezonunda yer alacak. Konuşmasıyla, iddialı yarışmacılar arasına adını yazdıran Tunga Sayan hakkında detaylar, Survivor seyircileri tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Tunga Sayan kimdir? Tunga ne demek? Survivor yarışmacısı Tunga kaç yaşında? İşte merak edilenler...

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Tunga Sayan Survivor Gönüllüler takımında yer alacak. Tunga Sayan'ın özel hayatı hakkında henüz fazla bilgi bulunmuyor.

Survivor 2023 tanıtımında, "Aklın olduğu yerde beden sadece aracıdır. Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim." ifadelerini kullandı.

