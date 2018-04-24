Survivor Turabi'den şok hareket! Seramikleri yumruklar eli kesildi!

Survivor 2018'in son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları Alp Kırşan'ın yönettiği sembol oyunu finallerinde karşı karşıya geldi. Kazananların bir üst tura çıkacağı ve ödül de kazanacağı oyundaki mücadeleler nefes kesti.

TURABİ ELİNİ KESTİ!

Sembol oyununda Murat Ceylan ile girdiği mücadelede galibiyet alan Turabi fazla hırsının kurbanı oldu. Atış yaptıkları seramikleri yumruklayan Turabi elini kesti. Turabi'nin eli kanlar içinde kalırken, Survivor doktoru Metin Kuş müdahale etti.

Sembol finallerinde hırsı nedeniyle elini sakatlayan Turabi, seremoniye eli sargılı halde geldi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SURVIVOR'DA BÜYÜK OYLAMA BAŞLADI

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı aldıkları sürpriz kararı açıklamış ve son defa büyük bir oylama yapılacağını söylemişti. Survivor'da bundan sonraki tüm elemeler 3 gün sürecek bu oylamanın sonucuna göre belli olacak. Salı akşamı yayınlanan bölümde başlatılan sms oylaması, Cuma akşamı sona erecek. Kıbrıs finalleri öncesindeki hızlandırılmış çekimler öncesinden bir oylama daha yapılacak.