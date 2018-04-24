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Survivor Turabi'den şok hareket! Seramikleri yumruklar eli kesildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 24 Nisan Salı yayınlanan 54. bölümünde Turabi'nin hareketi herkesi şoke etti. Survivor sembol oyununda hırsından atış yapılan seramikleri yumruklayan Turabi'nin eli kesildi. Eli kanlar içinde kalan Turabi'nin yardımına Survivor doktoru Metin Kuş koştu.

Survivor Turabi'den şok hareket! Seramikleri yumruklar eli kesildi!

Survivor 2018'in son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları Alp Kırşan'ın yönettiği sembol oyunu finallerinde karşı karşıya geldi. Kazananların bir üst tura çıkacağı ve ödül de kazanacağı oyundaki mücadeleler nefes kesti.

TURABİ ELİNİ KESTİ!
Sembol oyununda Murat Ceylan ile girdiği mücadelede galibiyet alan Turabi fazla hırsının kurbanı oldu. Atış yaptıkları seramikleri yumruklayan Turabi elini kesti. Turabi'nin eli kanlar içinde kalırken, Survivor doktoru Metin Kuş müdahale etti.

Sembol finallerinde hırsı nedeniyle elini sakatlayan Turabi, seremoniye eli sargılı halde geldi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SURVIVOR'DA BÜYÜK OYLAMA BAŞLADI
Survivor 2018'de Acun Ilıcalı aldıkları sürpriz kararı açıklamış ve son defa büyük bir oylama yapılacağını söylemişti. Survivor'da bundan sonraki tüm elemeler 3 gün sürecek bu oylamanın sonucuna göre belli olacak. Salı akşamı yayınlanan bölümde başlatılan sms oylaması, Cuma akşamı sona erecek. Kıbrıs finalleri öncesindeki hızlandırılmış çekimler öncesinden bir oylama daha yapılacak.

SEMBOL FİNALİNDE OYNAMADAN TUR ATLADI!
Survivor 2018 sembol finallerinde erkek yarışmacılardan biri çekilen kura sonrası parkura çıkmadan bir üst tura yükseldi. Kura sonucunda yarışmadan bir üst tura yükselen isim Ünlüler takımından Yiğit oldu.

EN İYİ PERFORMANSA SAHİP İSİMLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
Survivor'ın son bölümünde, hafta boyunca en iyi performansı gösterip takımlarına galibiyeti getiren isimler ödüllerine kavuştu. Gönüllüler takımından Hakan, Anıl, Birsen ve Nagihan adalarına gelen sandviç ve meyve sularının keyfini çıkardı.

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Survivor survivor 2018 Turabi

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