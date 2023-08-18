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Survivor Turabi kaza geçirdi! Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı! "Hayat kısaymış"

18.08.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sessizliğini bozan ünlü ismin hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü ortaya çıktı. Hastaneden paylaşım yapan ve "Azrail'e mesaj attım" diyen Survivor Turabi, açıklamalarıyla şaşırttı.

Survivor Turabi, sert açıklamaları ve yaşam tarzıyla sık sık gündem oluyor. Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Son durumunu paylaşan Turabi'ye destek mesajları yağdı.

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Bir süredir Amerika California'da yaşayan Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündem oldu.

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Amerika'da bir hastaneden kareler paylaşan Turabi'nin tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Kaza geçiren ünlü isim Amerika'da tedavi gördüğü anları paylaştı. Turabi paylaşımında şunları ifade etti:

"Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın.

Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım.

Duam belli, duyan belli.

Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır."

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Turabi'nin paylaşımına kısa sürede binlerce torum ve beğeni geldi. Paylaşımı gören kullanıcılar 'Geçmiş olsun TURBO', 'Sen bizim canımızsın', 'Güçlü kal biz seninleyiz' yorumları yaptılar.

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