Survivor Türk takımında eleme adayları kimler oldu? Survivor 2019'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 27. bölümünde iki takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Yunanlar kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da rekabet günden güne artarken yeni yarışmacılar Emre ve Patrick Ogunsoto, oyunlara yeni heyecan kattı. İlk dokunulmazlığı Yunan takımı kazanarak avantaj elde etti. Ancak ikinci dokunulmazlık oyununda Türk takımı 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Böylelikle 1 dokunulmazlık Yunan takımının 1 dokunulmazlık da Türk takımının oldu. Final oyununda ise kazanan takım Yunanistan oldu. Bu sonuçla Yunan takımı dokunulmazlığın sahibi olarak Türk takımı bu hafta elemeye kaldı. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında ilk eleme adayı oylama sonucunda belli oldu. Verilen oylar sonucunda adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan ilk eleme adayı oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından günlerdir hastanede tedavi gören Atakan, adaya geri döndüğü gün eleme adayı olarak yazıldı.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, Bora'nın ismini açıklarken, kızlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra Hakan'ın söyledi. Böylece Türk takımında Atakan, Bora ve Hakan eleme adayları olarak sms oylamasına kaldı. Sms oylamasının sonuçları Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde açıklanacak ve en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek. ATAKAN İSYAN ETTİ! 'BU TAKIM İÇİN SAKATLANDIM'

Konseyde adı en fazla yazılan isim olan Atakan, bu sonuçtan dolayı büyük şok yaşadığını ifade ederek, 'Gerçekten şoktayım şu anda. Sakatlıktan döndüm. Yaklaşık 10 gündür yarışmadım. Ben bu takım için sakatlandım. Ciddi sakatlık geçirdim. Ama sonuç ne olursa olsun vazgeçmemek için geldim. Gidebilirim, kalabilirim de. Sonuna kadar hayallerim için ne gerekiyorsa yapacağım. Sevenlerimin desteğine çok ihtiyacım var' dedi. ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra'nın adını söylediği Hakan ise, 'Burada şaşırması gereken bir durum varsa bence benim durumum. Ada hayatına gelecek olursak beraber çok yemek yapıyoruz. Ama neye göre değerlendirdi? Bilmiyorum. En güzel cevabı bence kendisine Türk halkı verecektir' ifadelerini kullandı.