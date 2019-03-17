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Survivor Türk takımında eleme adayları kimler oldu? Survivor 2019'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Metin Yamaner Metin Yamaner
SİNEMA TV  | 17.03.2019 23:32 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 17 Mart Pazar ekrana gelen 27. son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Peki Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımda elemeye kalan üç yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları.

Survivor Türk takımında eleme adayları kimler oldu? Survivor 2019'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 27. bölümünde iki takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Yunanlar kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da rekabet günden güne artarken yeni yarışmacılar Emre ve Patrick Ogunsoto, oyunlara yeni heyecan kattı. İlk dokunulmazlığı Yunan takımı kazanarak avantaj elde etti. Ancak ikinci dokunulmazlık oyununda Türk takımı 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Böylelikle 1 dokunulmazlık Yunan takımının 1 dokunulmazlık da Türk takımının oldu. Final oyununda ise kazanan takım Yunanistan oldu. Bu sonuçla Yunan takımı dokunulmazlığın sahibi olarak Türk takımı bu hafta elemeye kaldı.

FİNAL

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında ilk eleme adayı oylama sonucunda belli oldu. Verilen oylar sonucunda adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan ilk eleme adayı oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından günlerdir hastanede tedavi gören Atakan, adaya geri döndüğü gün eleme adayı olarak yazıldı.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, Bora'nın ismini açıklarken, kızlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra Hakan'ın söyledi. Böylece Türk takımında Atakan, Bora ve Hakan eleme adayları olarak sms oylamasına kaldı. Sms oylamasının sonuçları Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde açıklanacak ve en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek.

ATAKAN İSYAN ETTİ! 'BU TAKIM İÇİN SAKATLANDIM'
Konseyde adı en fazla yazılan isim olan Atakan, bu sonuçtan dolayı büyük şok yaşadığını ifade ederek, 'Gerçekten şoktayım şu anda. Sakatlıktan döndüm. Yaklaşık 10 gündür yarışmadım. Ben bu takım için sakatlandım. Ciddi sakatlık geçirdim. Ama sonuç ne olursa olsun vazgeçmemek için geldim. Gidebilirim, kalabilirim de. Sonuna kadar hayallerim için ne gerekiyorsa yapacağım. Sevenlerimin desteğine çok ihtiyacım var' dedi.

ATAKAN2

ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra'nın adını söylediği Hakan ise, 'Burada şaşırması gereken bir durum varsa bence benim durumum. Ada hayatına gelecek olursak beraber çok yemek yapıyoruz. Ama neye göre değerlendirdi? Bilmiyorum. En güzel cevabı bence kendisine Türk halkı verecektir' ifadelerini kullandı.

HAKAN

Diğer eleme adayı Bora ise 'Yusuf duygusal davranmayacağını söylemişti. Bizlerin gözlerinin içine bakıp bu yalanı söyleyebilen bir insan bu kadar insanın güvenini kırmamış mı oluyor. O yüzden duygusal bir karar bence bu. Söylemi ve eylemi tamamen farklı. Bunu normal karşılıyorum. Şunu söyleyebilirim potada olmaktan hiç bir zaman korkmuyorum. Ben Survivor'ı yüzde yüz yaşamaya geldim buraya' şeklinde konuştu.

BORA

ATAKAN GÜNLER SONRA ADAYA DÖNDÜ
Atakan Işıktutan günler sonra Survivor Türkiye Yunanistan'a geri döndü. Acun Ilıcalı, tedavi gördüğü için bir süredir takımdan ayrı olan Atakan'ın Survivor'a devam edeceğini açıkladı.

Atakan, 'Sakatlık sürecinde çok düşünme fırsatım oldu. Takım arkadaşlarımı özledim. Dokunulmazlık kaybetmişiz haberim bile yoktu. Bugün üzücü bir akşam. Umarım sıkıntılı bir sakatlık yaşamayız. Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum' dedi.

ATAKAN

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