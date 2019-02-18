Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölüm fragmanı!

Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölümüyle bugün akşam 20:00'de TV8'de...

Survivor Türkiye Yunanistan 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 9 ve 10. bölümlerde oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Survivor yeni bölümünde Türk ve Yunan takımı arasında yiyecek ödülü için mücadele verilecek.

Kıyasıya mücadelenin ortaya koyulduğu, ödüllerin her geçen gün daha da kritik bir öneme sahip olduğu Survivor'da heyecan tırmanıyor.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybederek büyük bir yenilgi alan Yunan takımında eleme adayları belli oldu. Konseyde yapılan oylama ve verilen kararlar sonucu eleme adayları Louleita, Spyros ve Vasilikos oldu.

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR'LA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacı röportajlarındaki altyazılar ile ilgili gelen şikayetlerin dikkate alınarak seslendirme yapıldığını söyledi. İzleyicilere instagram üzerinden seslendirmeleri beğenip-beğenmediklerinin sorulduğu bir anket başlatıldığını duyurdu.

