Mynet Trend

Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölüm fragmanı!

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 18.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye - Yunanistan tam gaz devam ediyor. Türk takımı kendi arasında anlaşmazlığa düştü. Kaan ve Hikmet arasında ipler kopuyor.

Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölümüyle bugün akşam 20:00'de TV8'de...

Survivor Türkiye Yunanistan 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 9 ve 10. bölümlerde oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Survivor yeni bölümünde Türk ve Yunan takımı arasında yiyecek ödülü için mücadele verilecek.

Kıyasıya mücadelenin ortaya koyulduğu, ödüllerin her geçen gün daha da kritik bir öneme sahip olduğu Survivor'da heyecan tırmanıyor.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybederek büyük bir yenilgi alan Yunan takımında eleme adayları belli oldu. Konseyde yapılan oylama ve verilen kararlar sonucu eleme adayları Louleita, Spyros ve Vasilikos oldu.

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR'LA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacı röportajlarındaki altyazılar ile ilgili gelen şikayetlerin dikkate alınarak seslendirme yapıldığını söyledi. İzleyicilere instagram üzerinden seslendirmeleri beğenip-beğenmediklerinin sorulduğu bir anket başlatıldığını duyurdu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Marvel yeni bombası için harekete geçti: Çekim takvimi belli olduMarvel yeni bombası için harekete geçti: Çekim takvimi belli oldu
Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor Türkiye - Yunanistan Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Galatasaraylı Diagne için şok sözler

Galatasaraylı Diagne için şok sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marvel The Eternals için çalışmalara hız verdi

Marvel yeni bombası için harekete geçti: Çekim takvimi belli oldu

Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!

Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu Türkiye mi Yunanistan mı kazandı?

Survivor'da elemeye kalan isimler belli oldu!

Bizim Hikaye'de Filiz hamile olduğunu öğreniyor! Bizim Hikaye 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış'a büyük sürpriz!

Acun Ilıcalı'dan Survivor Türkiye Yunanistan açıklaması!

Acun'dan Survivor açıklaması

Mesut Özil ve Amine Gülşe Diriliş Ertuğrul setinde...

Ülkeye gelir gelmez sevgilisiyle o dizinin setine koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.