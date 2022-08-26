Survivor'un eski sunucusu Alp Kırşan'dan romantik paylaşım! Eşinin doğum gününü kutladı

Survivor programını başarılı sunumuyla dikkat çeken Alp Kırşan, Survivor'dan ayrılmasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ailesiyle vakit geçirmek istediği için Survivor'dan ayrıldığını söylemişti. Eşinin doğum gününü kutlayan Kırşan, o paylaşımıyla magazin gündemine geldi.

ALP KIRŞAN'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan ile pozunu paylaşıp, "Çocukluk aşkım, canım sevgili eşimmmm iyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Zeynep Dörtkardeşler ile 2014'te hayatını birleştiren Alp Kırşan, eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ve özel günleri kutlamayı ihmal etmiyor.

"KARİYER Mİ YOKSA AİLE Mİ?"

Survivor sunuculuğunu bırakmasıyla ilgili açıklama yapan Alp Kırşan şu ifadeleri kullanmıştı: “'Kariyer mi yoksa aile mi?' sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı."





