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Survivor ünlüler takımında Mert ve Ersin tartışması: Bunun adı sinsiliktir

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 21:41 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de ünlüler takımında gerginlik sürüyor. Survivor'da ada konseyinde eleme adayı gösterilen Mert ile Yasin arasında tartışma çıktı. Mert, Ersin'in kendisine haber vermeden adını yazmasını ise "Bunun adı sinsiliktir" sözleriyle eleştirdi.

Survivor ünlüler takımında Mert ve Ersin tartışması: Bunun adı sinsiliktir

Survivor yeni bölümde ünlüler takımı kampında konsey gerginliği yaşandı. Survivor 2020 son bölümde ada konseyinde Mert, eleme adayı çıkması sonrasında Ersin’e sert tepki göstermişti.

MERT: BUNUN ADI SİNSİLİKTİR

Survivor son bölümde verdiği röportajda konuşan Mert'in konseyde adını yazan Ersin’e kızgınlığı devam etti. Survivor Mert, " Konsey öncesinde Ersin’in gelip beni yazacağını söylemesi durumunda hiçbir şekilde ona kızmazdım. Ancak bana söylemeden adımı yazdı. Bunun adı sinsiliktir" dedi.

Ada konseyinden sonra ünlüler konseyde yaşananları konuştu. Survivor Mert, kimseye kırgınlığı olmadığını ama Ersin’in ismini yazmadan önce söylemesini beklediğini belirtti. Eleme adayı gösterilen Mert Öcal “Demek ki hukukumuz benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. Onu anladım” dedi. Sinirlenen Ersin ise "Sen böyle deyince hukukumuz burada bitmiştir olay. Anladın mı?. Senin iyiliğin için adını yazdım” diyerek cevap verdi.

Mert “Karşısında çocuk yok. Bunu benim iyiliğim için demediğini sen de biliyorsun” dedi. Ersin, Mert’in 90 gündür kendine İstanbul’da da yine kardeşiz dediğini ama bir konseyde yarım saat içinde silip attığını söyledi. Mert’in ayrılıp yatmaya gitmesinden sonra ünlüler takımı, Mert’in davranışlarını tartışmaya devam etti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet accc accc !!!
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