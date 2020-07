Survivor ve Masterchef All Star olacak mı? Acun Medya yöneticisi İrem Kanan açıkladı

Survivor ve Masterchef Türkiye ile ilgili Survivor Panorama'da konuşan İrem Kanan, yarışmalarla ilgili all star beklentilerinin farkında olduklarını söyledi. Kanan, Masterchef Türkiye ve Survivor'da şu an için All Star gibi bir düşüncenin çok düşük ihtimal olduğunu ifade etti.

"BİR TARAF YENİLER BİR TARAF ALL STAR OLABİLİR"

İrem Kanan, "Survivor ile ilgili eylül, ekim gibi verdiğimiz bir karar oluyor. Az çok bir kadroya bakıyoruz. Kimlerle görüştük, kimlerle anlaştık diye bakıyoruz. Bir taraf yeniler, bir all star olabilir. Ama seneye gibi durmuyor. MasterChef'te ise bu sene olmaz, iyi gidiyor. Yeni yarışmacıların tadı başka. Belki 5. senesinde olabilir" dedi.

SURVIVOR İÇİN ELİF İLE 3 YIL GÖRÜŞTÜK

Acun Medya yöneticilerinden İrem Kanan, Survivor 2020'nin seçmeleri hakkında açıklama yaparak, "Esasında seçmelerde bir süreç oluyor. Bu seneki kadrodan Elif ile 3 yıldır görüşüyoruz, Barış'la iki senedir konuşuyoruz. Ersin yine aynı şekilde. Her sene iki üç isim ceptedir. Ünlülerden bir kadın yarışmacımızda kararsız kaldık ve bu sene kadroya almadık görüşüyoruz" dedi.