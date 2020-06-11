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Survivor yarışmacıları ile Acun Ilıcalı canlı yayında sohbet etti! Acun'dan, Yasin'e ilginç sözler: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 22:10 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacılarıyla Instagram'dan canlı yayın yaptı. Ilıcalı ve yarışmacılar hayatta bundan sonra nelerin önemli olacağı ve yarışmadaki genel durumla ilgili sohbet etti. Konseyde Yasin'e yaptığı kavgalardan dolayı ceza veren Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında ise "Seni nasıl diskalifiye etmedim?" sözleriyle Yasin Obuz'a takıldı.

Survivor yarışmacıları ile Acun Ilıcalı canlı yayında sohbet etti! Acun'dan, Yasin'e ilginç sözler: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Dominik'ten İstanbul'a dönen Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de sona yaklaşılırken, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor yarışmacılarına merak edilenleri sordu.

Ardahan, Sercan, Elif ve Evrim ile bir süre sohbet eden Acun Ilıcalı, yarışmacılara Survivor'dan sonraki hayatlarında neler yapacakları ve nelerin değerini bilecekleri konusunda sorular sordu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ise verdikleri cevaplarla şaşırttı.

ARDAHAN: SURVIVOR BİTİNCE DÜNYAYI GEZECEĞİM

Survivor'dan ayrıldıktan sonra bütün dünyayı gezmeyi istediğini söyleyen Survivor Ardahan, "Bundan sonra buraya gelmeden önce insanların üzerinde güzel bir hikaye bırakmak istiyordum. Sizlerin sayesinde buna ulaştım, bir çizgide ilerlemek istedim. Sevdiklerimin her anında yanlarında olmak istiyorum bundan sonra. Çıktığım zaman bütün insanlara ulaşmak ve yardımcı olmak istiyorum. Çıktığımda bütün dünyayı dolaşmak istiyorum" dedi.

SERCAN YILDIRIM: SURVIVOR BENİM DÖNÜM NOKTAM

Eski milli futbolcu olan Sercan Yıldırım ise, Survivor'ı hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi. Sercan, "Hayatımın dönüm noktası diyebilirim burası için. Survivor'a katıldığım için çok mutluyum. Bundan sonra anı yaşayacağım, sevdiklerimin değerii bileceğim. Burada anı yaşamayı ve anın kıymetini öğrendim. Yemeğin değerini de anladım, bir pirinç tanesinin bile değerini anladım. Daha heyecanlı ve keyifli hissediyorum yeni takımımda" ifadelerini kullandı.

ACUN'DAN YASİN'E: SENİ NASIL DİSKALİFİYE ETMEDİM?

Acun Ilıcalı'nın Survivor Yasin'e "Seni nasıl diskalifiye etmedim?" diyerek espri yaptığı yayında Yasin'e sakin olması uyarısında da bulundu yaptı. Yasin ise "Öyle bir kitledin ki abi bir şey yapamadım o an. Aslında pozitif ve şakacı bir insanım ama Survivor şartları yavaş yavaş sınırlarımı zorlamaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır Acun Medyanın içinde olan bir insanım. Survivor dışarıdan göründüğü gibi değil, psikolojik durumları ve açlığı dibine kadar yaşadığın bir yarışma. 20.5 kilo verdim iki ayda bunu kim vermiş" yanıtını verdi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yarışmanın standart bir kuralı yok. Acun ne derse o...
yasin kayırıyorsun
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