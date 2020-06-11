Survivor yarışmacıları ile Acun Ilıcalı canlı yayında sohbet etti! Acun'dan, Yasin'e ilginç sözler: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Dominik'ten İstanbul'a dönen Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de sona yaklaşılırken, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor yarışmacılarına merak edilenleri sordu.

Ardahan, Sercan, Elif ve Evrim ile bir süre sohbet eden Acun Ilıcalı, yarışmacılara Survivor'dan sonraki hayatlarında neler yapacakları ve nelerin değerini bilecekleri konusunda sorular sordu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ise verdikleri cevaplarla şaşırttı.

ARDAHAN: SURVIVOR BİTİNCE DÜNYAYI GEZECEĞİM

Survivor'dan ayrıldıktan sonra bütün dünyayı gezmeyi istediğini söyleyen Survivor Ardahan, "Bundan sonra buraya gelmeden önce insanların üzerinde güzel bir hikaye bırakmak istiyordum. Sizlerin sayesinde buna ulaştım, bir çizgide ilerlemek istedim. Sevdiklerimin her anında yanlarında olmak istiyorum bundan sonra. Çıktığım zaman bütün insanlara ulaşmak ve yardımcı olmak istiyorum. Çıktığımda bütün dünyayı dolaşmak istiyorum" dedi.

SERCAN YILDIRIM: SURVIVOR BENİM DÖNÜM NOKTAM

Eski milli futbolcu olan Sercan Yıldırım ise, Survivor'ı hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi. Sercan, "Hayatımın dönüm noktası diyebilirim burası için. Survivor'a katıldığım için çok mutluyum. Bundan sonra anı yaşayacağım, sevdiklerimin değerii bileceğim. Burada anı yaşamayı ve anın kıymetini öğrendim. Yemeğin değerini de anladım, bir pirinç tanesinin bile değerini anladım. Daha heyecanlı ve keyifli hissediyorum yeni takımımda" ifadelerini kullandı.