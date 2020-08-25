MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç Onur Soygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç Onur Soygun ile aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programında büyük bir hayran kitlesine kavuşan Aycan Yanaç yazın tadını çıkarıyor. Survivor’ın güzel yarışmacısı tatilden paylaşımlar yaparken ismi bir aşk dedikodusuna karıştı. İddialara göre Aycan Dj Onur Soygun ile aşk yaşıyor.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç Onur Soygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor programı final yapınca yarışmacılar soluğu tatilde aldı. Yaz tatilini Çeşme’de sürdüren Survivor Aycan ilk olarak Sercan Yıldırım'la zaman geçirdi. Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününden sonra Çeşme'ye doğru beraber yola çıkan ikilinin aracında Survivor'un sevilen isimlerinden Yasin Obuz’ da yer aldı.

Dostluklarını İstanbul’da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç’tan şaşırtan bir hamle geldi. Aycan ve Aşkım’ın tatilinde Survivor Burak’ın da yer alması sosyal medyada “Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor” sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

oıoııo

Tüm bu dedikoduların ardından Aycan Yanaç şimdi de Dj Onur Soygun ile aşk yaşıyor. Birlikte iki gece üst üste görüntülenen ikilinin birlikte olduğu çeşitli sosyal medya hesaplarında iddia edilirken iki isimden de henüz bir paylaşım ve açıklama gelmedi.

oıoı

Aycan Yanaç yarışma sırasında iletişim ödülüyle yakın arkadaşıyla şifreli konuşmuş ve sevgilisinin kendisini terk ettiğini öğrenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Ekranlara döndü! Makyajsız hali olay olduEkranlara döndü! Makyajsız hali olay oldu
Hilal Altınbilek ile yakalanınca gündem olduHilal Altınbilek ile yakalanınca gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mini etekle frikik verdi! Bambaşka biri oldu
Mini etekle frikik verdi! Bambaşka biri oldu
Ardahan'dan kafa karıştıran yorum! 'Bence var...'
Ardahan'dan kafa karıştıran yorum! 'Bence var...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seray Kaya yeni imajıyla beğeni topladı
Yeni imajıyla bambaşka biri oldu
Victoria Beckham'dan David Beckham itirafı: Makyaj malzemelerimi kullanıyor
Bomba itiraf! 'Benim makyaj malzemelerini kullanıyor'
Ünlü sunucu Serap Paköz makyajsız haliyle şaşırttı
Ekranlara döndü! Makyajsız hali olay oldu
Çağla Şikel sosyal medyayı salladı! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'
Bomba paylaşım! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'
Tarkan’dan Giresun tepkisi! 'Rant için doğaya...'
Giresun tepkisi! 'Rant için doğaya...'
Kim Kardashian geri döndü! Mini bikinisiyle poz verdi!
Ve Kim döndü! Mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.