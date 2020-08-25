Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç Onur Soygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor programı final yapınca yarışmacılar soluğu tatilde aldı. Yaz tatilini Çeşme’de sürdüren Survivor Aycan ilk olarak Sercan Yıldırım'la zaman geçirdi. Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününden sonra Çeşme'ye doğru beraber yola çıkan ikilinin aracında Survivor'un sevilen isimlerinden Yasin Obuz’ da yer aldı.

Dostluklarını İstanbul’da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç’tan şaşırtan bir hamle geldi. Aycan ve Aşkım’ın tatilinde Survivor Burak’ın da yer alması sosyal medyada “Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor” sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

Tüm bu dedikoduların ardından Aycan Yanaç şimdi de Dj Onur Soygun ile aşk yaşıyor. Birlikte iki gece üst üste görüntülenen ikilinin birlikte olduğu çeşitli sosyal medya hesaplarında iddia edilirken iki isimden de henüz bir paylaşım ve açıklama gelmedi.

Aycan Yanaç yarışma sırasında iletişim ödülüyle yakın arkadaşıyla şifreli konuşmuş ve sevgilisinin kendisini terk ettiğini öğrenmişti.

