Survivor yarışmacısıydı! Duygu Bal'ın son hali ve yeni işi şaşırttı

Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal Survivor yarışmasıyla da tanınıyor. 2014 yılında 'Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden eski voleybolcu daha sonra oyunculuk da yapmıştı.

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan ve profesyonel kariyerinin ardından turizm sektöründe iş hayatına atılan Duygu Bal, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor. Formda görüntüsüyle dikkat çeken 35 yaşındaki güzel, 435 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Duygu Bal, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Köpeği ile alışverişe çıkan ve neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen eski voleybolcu, şu sıralar dış ticaret ile uğraştığını ve işini de severek yaptığını açıkladı.

"MARKALAR ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYORUM"

Duygu Bal, "Şubat ayından beri bu alanda kendimi geliştirip, güzel işler yaptım. Türkiye'de var olan ve dünyaya açılmayı bekleyen markalarla iş birlikleri yapıp, Avrupa ve dünya arasında bu markalara köprü oluyorum. Şu döneme kadar çok başarılı işlere imza attık. En kısa zamanda da daha büyük ve güzel projelerimiz olacak" açıklamasına bulundu.





