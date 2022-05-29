MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor yarışmacısıydı! Duygu Bal'ın son hali ve yeni işi şaşırttı

Survivor yarışmacısıydı! Duygu Bal'ın son hali ve yeni işi şaşırttı

29.05.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski voleybolcu Duygu Bal, katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı. Survivor Duygu Bal'ın son haline de beğeni yağdı.

Survivor yarışmacısıydı! Duygu Bal'ın son hali ve yeni işi şaşırttı

Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal Survivor yarışmasıyla da tanınıyor. 2014 yılında 'Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden eski voleybolcu daha sonra oyunculuk da yapmıştı.

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan ve profesyonel kariyerinin ardından turizm sektöründe iş hayatına atılan Duygu Bal, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor. Formda görüntüsüyle dikkat çeken 35 yaşındaki güzel, 435 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

60a26368c8c37315c828496a

Duygu Bal, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Köpeği ile alışverişe çıkan ve neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen eski voleybolcu, şu sıralar dış ticaret ile uğraştığını ve işini de severek yaptığını açıkladı.

rnhrh

"MARKALAR ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYORUM"

Duygu Bal, "Şubat ayından beri bu alanda kendimi geliştirip, güzel işler yaptım. Türkiye'de var olan ve dünyaya açılmayı bekleyen markalarla iş birlikleri yapıp, Avrupa ve dünya arasında bu markalara köprü oluyorum. Şu döneme kadar çok başarılı işlere imza attık. En kısa zamanda da daha büyük ve güzel projelerimiz olacak" açıklamasına bulundu.

nhphnq

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'sinden bikinili poz! Son Nefesime Kadar'ın Gökçe'sinden bikinili poz!
Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! "Şu anda akıl hastanesindeyim"Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! "Şu anda akıl hastanesindeyim"
Survivor Berna'dan olay hareket! Kalçalarını sevgilisinin suratına dayadı...Survivor Berna'dan olay hareket! Kalçalarını sevgilisinin suratına dayadı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Sır gibi sakladığı oğlu! Annesinin kopyası

Sır gibi sakladığı oğlu! Annesinin kopyası

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga!

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga!

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

Kula'da katliam gibi kaza!

Kula'da katliam gibi kaza!

'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' demişti! Cesur pozu olay oldu

'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' demişti! Cesur pozu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.