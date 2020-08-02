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Survivor yarışması Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi bayram tatili için kesenin ağzını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz sene hayatını birleştirdiği eşi İdris Aybirdi ile birlikte tatile çıktı. Çiftin Marmaris tatili için kesenin ağzını açarak 70 bin TL harcadı.

Survivor yarışması Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi bayram tatili için kesenin ağzını açtı

Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti Kurban Bayramı için çıktıkları tatilde kesenin ağzını açtı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, Perotti markasının sahibi eşi İdris Aybirdi’yle 5 gün tatile çıktı.

Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ünlü ikili, Kurban Bayramı için çıktıkları 5 günlük tatil için 70 bin TL harcadı.

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İdris Aybirdi ayrıca eşi ve ailesi için kestirdiği 60 kurbanlığı Afrika’daki kimsesiz çocuklara dağıttığı öğrenildi.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar takımında yer alan yarışmacı Survivor'da iki kez izleyenlerin karşısına çıktı. Hırsı, mücadelesi ve yarışmacılarla olan kavgalarıyla akıllarda kalan isimlerden biri olan Sahra Işık 2019 yılında ise evlendi.

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