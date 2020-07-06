Survivor Yasin'den Evrim Keklik itirafı: Efsane bir kadındı ve dengesiz hali hoşuma gidiyordu!

Survivor 2020'nin 5 Temmuz Pazar ekrana gelen 127. bölümündeki konsey toplantısında Acun Ilıcalı, kırmızı ve mavi takım "Elenen hangi yarışmacı adada olsun isterdiniz?" diye sordu.



SURVIVOR YASİN'DEN EVRİM İTİRAFLARI!

Bu soruya Sercan'ın yanıtı ise yakın arkadaşı olan Aycan oldu. Elif, Ersin'in adada olmasını isterken, Berkan ve Cemal Can ise Nisa'nın adını söyledi. Barış ise Survivor'a erken veda eden isimlerden olan Şaziye İvegin Üner'in ismini söyledi. Ancak en şaşırtan yanıt ise Yasin Obuz'dan geldi. Yasin, Survivor'da bazen iyi anlaştığı ancak bazen de sert tartışmalar yaşadığı Evrim Keklik'i söyledi.

"EVRİM ACILI YEMEK GİBİYDİ"

Evrim'siz bir Survivor düşünülemeyeceğini söyleyen Yasin, "Ne kadar tartışsak da, kavga da etsek Evrim diyorum. Kanbersiz düğün olmaz demişler. Onsuz da Survivor olmaz. Acılı yemek olur ya güzeldir yersin. Evrim acılı yemek gibiydi. İyiyken iyi oluyor, kötüyken de kötü oluyor. Ortası yoktu. Onun bu dengesiz hali hoşuma gidiyordu" dedi.

YASİN: EVRİM EFSANE BİR KADINDI

Evrim için 'efsane bir kadın' ifadesini kullanan Yasin Obuz, " İyi anlaştığım zamanlar güzel konuşmalar yapıyorduk. Sanki onunla konuşurken kafede arkadaşlarımla oturup sohbet ediyormuş gibi hissediyordum. Dedikodunun dibiydi. Efsane bir kadındı. Evrim olmadan bir Survivor düşünülemez. Survivor'a kattıklarından dolayı burada olmasını istediğim kişi Evrim'dir" ifadelerini kullandı.



