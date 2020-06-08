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Survivor Yasin için Semih Öztürk'ten flaş iddia: Yasin'in Survivor'dan diskalifiye olma ihtimali var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 21:43 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor Ekstra' programının yorumcularından Semih Öztürk, son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Yasin Obuz ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Öztürk, Survivor'da sürekli kavgaların içinde yer alan Yasin'in Erman gibi diskalifiye olabileceğini söyledi.

Survivor Yasin için Semih Öztürk'ten flaş iddia: Yasin'in Survivor'dan diskalifiye olma ihtimali var

Survivor Ekstra programında, bu hafta Cemal Can Canseven'in takımında yer alan Yasin Obuz'un, Survivor 2020'nin önceki bölümünde Sercan Yıldırım ile yaşadığı tartışmalar değerlendirildi.

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Semih Öztürk, Survivor Yasin'in büyük bir iletişim problemi olduğunu iddia ederek, "İçinde bulunduğumu çağ iletişim çağı. Yasin'in problemi ise iletişim problemi. İnşallah bu problemi aşar. Yasin bu! Nisa'ya da bağırdı, Evrim'e bağırdı, herkese bağırıyor. Sercan'a iki kez 'Seni döverim' dedi. Şimdi de 'Dua et diskalifiye var' dedi. Neden hemen sözü diskalifiyeye getiriyorsun ? Ne demek istiyor? Sercan'a 'Diskalifiye olmasa seni döveceğim burada' diyor. Hep şiddete meyilli lafları var Yasin'in. Yasin'in üç gündür 'diskalifiye' lafı var" dedi.

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Survivor 2020'de agresif tavırları nedeniyle diskalifiye olan Erman örneğini de hatırlatan Öztürk, "Erman neden elendi? Agresif hareketleri nedeniyle elendi. Şiddet uygulamıyorsun ama meyilin var, sinyallerini veriyorsun. Şu hareketleriyle diskalifiye olma ihtimali var. Bu imajı sergiliyor çünkü. Yasin'in şu an diskalifiye olacağını düşünmüyorum, ama olabilir de. Tehditvari konuşmalara ne gerek var? Hep bağırıyor. Çok rahatsız edici ifadeler içerisinde" ifadelerini kullandı.

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ACUN ILICALI ERMAN'I DİSKALİFİYE ETMİŞTİ!

'Survivor 2020'nin ilk bölümlerinde sağlık problemleri nedeniyle diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın yerine ünlüler takımına dahil olan Erman Altıkardeş, iki hafta sonra diskalifiye olmuştu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada, "Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek" demişti.
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