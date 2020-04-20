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Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin'in hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 02:19 | Son Güncelleme

Survivor Yasin Obuz kimdir merak ediliyor. Ekranların en çok izlenen yarışmacı Survivor'ın yeni bölüm tanıtımının yayınlaması sonrasında Yasin Obuz ismi gündeme oturdu. Survivor izleyicileri, kavga görüntüleri sonrasında Survivor Yasin kimdir araştırmaya başladı. Peki, Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli?

Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin'in hayat hikayesi

Survivor 2020'de en çok konuşulan ve en çok araştırılan isimlerden bir tanesi de Yasin Obuz. MasterChef Türkiye ile tanınan Yasin Obuz, bu sefer Survivor'da adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Survivor yeni bölümde fragmanında ise takım arkadaşı Barış ile birbirine giren Survivor Yasin, bir anda gündem oldu. İşte Survivor Yasin Obuz hakkında merak edilenler.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

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MasterChef'ten önce katıldığı Yemekteyiz programındaki çılgın hareketleriyle tanınan Yasin, hiç beklenmedik bir şekilde yarışmada son 7 isim arasına kalmayı başardı.

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Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

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Yasin Obuz aynı zamanda İstanbul Sirkeci'de bulunan Bum Pilav ve Midye isimli işletmenin sahibi.

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